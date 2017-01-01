هزائم متتالية في 3 سنوات.. أبريل "شهر النكبة" على الزمالك

04:03 ص | الخميس 25 أبريل 2019
الزمالك

الزمالك

كتب: رامي مصطفى

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تعرض فريق نادي الزمالك، إلى هزيمة موجعة، من نظيره بيراميدز، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس، بهدف مقابل لا شيء، أحرزه علي جبر، ليفقد صدارة ترتيب الدوري العام، ويبدو أن شهر أبريل، اعتاد أن يكون "شهر الهزائم" لفريق الزمالك، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث تعرض لهزائم عديدة في كل شهر أبريل بالأعوام الماضية.

وفي أبريل الجاري، تعرض الزمالك لهزيمتين في منافسة الدوري، فقد على إثرهم الصدارة مرتين، الأولى كانت لصالح الغريم التقليدي الأهلي، والثانية لصالح بيراميدز.

الهزيمة الأولى كانت بتاريخ 11 أبريل، والتي تعرض لها الأبيض على يد نادي المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف.

أما الهزيمة الثانية والأخيرة حتى الآن، كانت هزيمة بيراميدز، في مباراة الأمس.

أبريل 2018

وفي أبريل من العام الماضي، تعرض نادي الزمالك لثلاث هزائم متتالية، كانت جميعهم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة الأولى كانت أمام فريق نادي الإسماعيلي، حيث خسر بنتيجة ثقيلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الهزيمة الثانية جاءت أمام المقاصة بهدف وحيد، أحرزه المدافع أحمد سامي، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

أما الثالثة على التوالي، فكانت أمام الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، وذلك رغم تقدم الزمالك في البداية.

أبريل 2017

أما في أبريل من العام 2017، فكان الشهر الأسوأ على الإطلاق للزمالك، في سنوات طويلة، حيث تعرض لأربع هزائم متتالية.

"الأبيض" افتتح الشهر بهزيمة أمام فريق سموحة بهدفين مقابل لا شيء، لتتبعها عدة هزائم متتالية.

هزيمة سموحة تبعتها هزيمة مفاجئة أمام الفريق الصاعد حديثًا وقتها، الشرقية، بهدف مقابل لا شيء.

الهزيمة الثالثة كانت أمام فريق إنبي، حيث تغلب الأخير على الأبيض بهدفين مقابل لا شيء.

أما الرابعة فجاءت أمام فريق المقاصة، والذي تغلب على الزمالك بهدفين اعتباريين، بعد أن انسحب الأبيض اعتراضًا على إقامة اللقاء في ملعب بتروسبورت.

 

 

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