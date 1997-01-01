"تمساح النيل وفرس النهر".. تمائم مصر في البطولات التي استضافتها

12:13 ص | الخميس 25 أبريل 2019
تميمة منتخب مصر في كأس العالم 2018

تميمة منتخب مصر في كأس العالم 2018

كتب: رامي مصطفى

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ينتظر الجماهير المصرية، الإعلان عن "تميمة" كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

"التميمة" هي شعار تصممه الدولة المنظمة للبطولة، حيث تختار تصميمًا ينم عن طبيعة البلد بشكل رمزي.

وخلال عدد من البطولات والمحافل الرياضية التي استضافتها مصر، كان هناك عدد كبير من "التمائم" التي اتخذتها مصر للتعبير عن هويتها من خلال البطولة، ونستعرض لكم أبرزها.

كأس العالم للناشئين 1997

استضافت مصر بطولة كأس العالم للناشئين عام 1997، والتي فاز منتخب البرازيل بلقبها، وشهدت الظهور الأول للنجم البرازيلي رونالدينهو.

واختارت مصر حينها، تميمة عبارة عن رجل يرتدي الثياب الفرعونية، ويركل الكرة، في إشارة إلى تاريخ مصر الفرعوني.

كأس الأمم الأفريقية 2006

وفي استضافتها لكأس الأمم الأفريقية 2006، وقع اختيار اللجنة المنظمة للبطولة، على "تمساح النيل" ليكون تميمة البطولة، التي نجحت مصر في حسم لقبها.

وظهر التمساح وهو يرتدي ثيابًا فرعونية، وعلى رأسه تاج "مينا" موحد القطرين، في تمسك بالتعبير عن تاريخ مصر الفرعوني، بصحبة كرة قدم بألوان علم مصر.

كأس العالم للناشئين 2009

عادت مصر لتنظيم محفل كبير بحجم كأس العالم للناشئين، وذلك في عام 2009، وهي البطولة التي شهدت تحقيق منتخب غانا لمفاجأة كبرى بفوزها بلقب البطولة على حساب منتخب البرازيل.

وقتها أختارت اللجنة المنظمة، فرس النهر مرتديًا ألوان علم مصر، ليكون تميمة البطولة وقتها، وهو ما أعلن عنه خلال فعاليات سحب قرعة البطولة في معبد الأقصر.

مشاركة المنتخب في كأس العالم 2018

الشركة الراعية للمنتخب المصري، قررت الاحتفال بمشاركة مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد غياب 28 عامًا عن المشاركة في البطولة، باختيار "تميمة" للمنتخب.

تميمة شهدت إعادة إحياء لاستخدام تمساح النيل، حيث ظهر على هيئة إنسان، يرتدي زي المنتخب المصري، وسط أجواء فرعونية.

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