"هذا لا يحدث كل يوم".. هدف لا ينسى من ذاكرة "ديربي مانشستر"

07:46 م | الأربعاء 24 أبريل 2019
هدف روني الشهير

هدف روني الشهير

كتب: رامي مصطفى

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يواجه فريق مانشستر يونايتد، نظيره مانشستر يونايتد، في ديربي "مانشستر" الشهير، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب "الأولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

مباراة تحمل الكثير من المعاني، حيث أن "السيتي" يخوض منافسة شرسة مع فريق ليفربول الإنجليزي على حسم لقب "البريميرليج" في النهاية، كما أن لذلك الديربي متعته الخاصة، حيث يجمع بين أكبر فريقي مدينة مانشستر البريطانية.

ديربي مانشستر، دائمًا ما يعيد من الأذهان، هدفًا تاريخيًا لا يغيب عن الذاكرة، أحرزه أسطورة مانشستر يونايتد، المهاجم واين روني.

وفي مباراة جمعت الفريقين موسم 2011-2012، كانت نتيجة التعادل 1-1، هي المسيطرة على اللقاء، قبل أن يظهر روني، ليستقبل عرضية لويس ناني على طريقته الخاصة، ليقوم بتسديدها على طريقة "الباكوورد"، معلنًا فوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

"روني" لم يكن بطل الهدف الوحيد، حيث أن تعليق فارس عوض على الهدف كان له مفعول السحر بجانب الهدف الساخر، حيث صرخ "عوض" بعد تسجيل الهدف: "الله، مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث كل جولة، لا يحدث كل موسم".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج حاليًا برصيد 88 نقطة، فيما يأتي السيتي خلفه برصيد 86، إلا أن الأخير له مباراة تزيد عن الليفر.

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