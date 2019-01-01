دراسة: إسعاد الأزواج لبعضهم يطيل العمر

08:36 م | الأربعاء 24 أبريل 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: مصطفى الصبري

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أجرى فريق من علماء النفس درسات عديدة لإثبات الفكرة القائلة بإن إبقاء الرجل لزوجته سعيدة وإبقاء الزوجة لزوجها سعيدا يطيل العمر.

ووجد الباحثون، في أخر دراسة، أن وجود شريك بائس (ذكرا أو أنثى) من المرجح أن يصيب بالكسل ويسبب الاكتئاب، ما يسبب الموت المبكر، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

حلل الباحثون بيانات 4400 من الأزواج، تلك البيانات عن صحتهم وسعادتهم وعوامل أخرى في حياتهم خلال فترة وصلت إلى 8 أعوام.

في نهاية تلك السنوات الـ8، توفي 16 % من المشاركين في الدراسة، كانت معظم بياناتهم تؤكد أنهم أقل رضا بعلاقتهم من الآخرين الذين على قيد الحياة.

ونشر علماء من جامعة "تيلبورج" في هولندا هذه الدراسات في مجلة العلوم النفسية، ويقولون إن بياناتهم، التي جمعوها من جميع أنحاء الولايات المتحدة، تشير إلى أنه عندما يكون الشريك كسول أو مكتئب، فإنه يصيب الأشخاص الأقرب إليه بنفس الأمور.

وأوضحت مؤلفة الدراسة أولجا ستافروفا: "ارتبط الرضا عن الحياة الزوجية بالموت، بغض النظر عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للأفراد، أو حالتهم الصحية البدنية".

وأضافت "النتائج تؤكد دور البيئة الاجتماعية المباشرة للأفراد في نتائجهم الصحية".

يؤثر اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة على الرضا عن الحياة، وإذا كان شخص ما نشيطًا وصحيًا، فإن شريكه يميل إلى أن يكون كذلك أيضًا، والعكس صحيح أيضا.

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