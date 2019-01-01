فولو لـ"أم التنانين" وغياب عن التمرين.. محصلة حضور صلاح لحفل "التايم"

منذ أسبوع، وتحديدًا صباح الأربعاء الماضي، أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية عن القائمة النهائية لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي شارك قراء المجلة فيها، لتضم النجم المصري محمد صلاح، والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

"صلاح ومالك وترامب ومارك".. قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا

وبحسب اختيارات القراء، حافظ "صلاح" على نسبة 19% من الأصوات منذ بداية التصويت في الاستفتاء الذي ضم أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، بجميع مجالات الحياة السياسية والفنية والرياضية والتكنولوجية.

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ووفقًا لذلك، كان صلاح واحدًا من المشاهير الذين حضروا الحفل التي أعدته التايم لنجوم قائمة الـ"100"، وذلك صباح اليوم في نيويورك.

وتألق النجم المصري البالغ من العمر 26 عامًا، على السجادة الحمراء، ملتقطًا العديد من الصور شأنه شأن نجوم العالم الذين حضروا الحفل.

وبحضور العديد من النجوم، كان "صلاح" على موعد مع التقاط صورًا عديدة، مع عدد من مشاهير الفن، وهي الصور التي حققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلق قلوب الجماهير بـ"صلاح" ورفاقه في الصور.

نجوم العالم يلتقطون صورا مع محمد صلاح في حفل "تايم"

ولعل أبرز تلك الصور، كانت التي جمعت الفرعون المصري، بالفنانة الشهيرة إيميلا كلارك، والتي تعد واحدة من أبطال المسلسل الشهير "Game of thrones"

صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جمعت نجم الكرة المصرية الأول، بواحدة من أبطال المسلسل الذي حرص الملايين حول العالم على متابعته عن كثب، واشتهرت "كلارك" خلاله بعدة ألقاب منها: "كاليسي" و"أم التنانين".

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ويبدو أن التقاط الصورة كانت دافعًا للملك المصري، حتى يقوم بمتابعة حساب "كلارك" على موقع الصور الشهير "انستجرام".

كما التقط "صلاح" صورًا رفقة الممثل الشاب صاحب الأصول المصرية رامي مالك، والذي حصل مؤخرًا على جائزة الأوسكار.

بالإضافة إلى "كلارك" و"مالك"، فكان هناك صورًا رفقة نجوم أمثال "جيمي فالون" الكوميديان البريطاني الشهير، والأمريكية "أليكس مورجان"، وكذلك النجم ذو الأصول الإفريقية "تريفور نوح"، وبجانبهم حسن مينهاج.

وعلى إثر حضور "صلاح" للحفل صباح الأربعاء، فإنه لم يلحق بتدريب فريقه ليفربول استعدادًا لمواجهة هدرسفيلد، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الدوري الإنجليزي، ليتغيب عن التدريبات على أن ينتظم بها غدًا الخميس.

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وحضر الحفل العديد من مشاهير ونجوم العالم مثل نجم البوب "تايلور سويفت" الحائز على جائزة "جرامي" 10 مرات، والممثلة "ساندرا أوه" الحائزة على جائزة جولدن جلوب، والصحفية جايل كينج، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، بالإضافة إلى الممثلة الشهيرة "إميليا كلارك" والشهيرة بدورها "دينريس" أم التنانين في المسلسل الذي يعرض الموسم الثامن والأخير منه حاليا "Game of thrones" .