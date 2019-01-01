بالصور| رغم الإخفاقات في يوم التأسيس.. "أهازيج العشق" في الأهلي مستمرة

مرت 112 عاما على تأسيس نادي القرن الإفريقي، أحد أعرق وأشهر الأندية على مستوى العالم وأكثرها شعبية، النادي الأهلي المصري، ولم تمر تلك السنوات مرور الكرام، بل سطر خلالها تاريخا يشهد بطولات وإنجازات وأرقام قياسية تحققت بالقلعة الحمراء، في كافة الألعاب، ولكن كرة القدم التي تحظى بإهتماما فريدا، سطرت تاريخا حافلا متفردا.

حقق المارد الأحمر خلال 112 عاما على مستوى كرة القدم فقط، 40 بطولة للدوري العام، 36 بطولة كاس مصر، 10 بطولات السوبر المصري، 8 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، و4 بطولات كأس الكؤوس الأفريقية، وبطولة الكونفدرالية مرة واحدة، وبطولة السوبر الأفريقي 6 بطولات، وكأس الأفروأسيوية للأندية بطولة واحدة، وكأس العرب للأندية أبطال الكؤوس بطولة واحدة، وبطولة الأندية العربية لأبطال الدوري بطولة واحدة، وكأس السوبر العربي مرتين، فإذا كانت كل تلك البطولات في لعبة واحدة فماذا عن بطولات الألعاب الأخري.

واليوم يحتفل عشاق "الشياطين الحمر" في كافة أنحاء الوطن العربي، وقارة أفريقيا، بالعام الـ112 لتأسيس ناديهم العريق، وبتاريخهم الحافل بالبطولات والإنجازات التي تفتخر بها الجماهير الأهلاوية على مدار سنوات طويلة وستظل تفخر بها للأبد، ولكن على صعيد آخر، يعد هذا العام من الأعوام الحزينة التي تمر على الأهلاوية، وخصوصا مع الإخفاقات التي يمر بها النادي في العديد من الألعاب الرياضية، أبرزها الفريق الأول لكرة القدم، والتي كان آخرها دوري أبطال إفريقيا، وأبطال الكؤوس لكرة اليد والسوبر الأفريقي لكرة اليد فضلاً عن خروج فريق الكرة والقدم من بطولة أفريقيا من دور الـ 8، فضلا عن طولة أفريقيا لكرة القدم بالإضافة إلى خسارته للبطولة العربية لكرة الطائرة للسيدات، فيما خسر فريق السلة رجال وسيدات بطولة كأس مصر، وخسر فريق اليد أيضًا بطولة أفريقيا فى النسخة الماضية، وخسارة بطولة السوبر ودوري كرة الماء، كل ذلك خلال 6 أشهر فقط.

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ولكن مهما كانت حجم الخسائر لم تكن لتزعزع ثقة جماهير الأحمر في ناديها ولم تكن لتقلل الحب الكبير الذي يسكن قلوب عشاق المارد الأحمر، فشعارهم الأشهر "ع الحلوة والمرة معاه"، وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مظاهرة حب ووفاء وأمل فيما هو قادم.

ودشنت جماهير القلعة الحمراء، هاشتاجا تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باسم "١١٢سنة أهلي"، شمل عبارات عبرت عن الحب والعشق، حيث غرد أحد مشعجي النادي الأهلي باسم محمد: "كل سنة وأنت عالي يا رمز العزة والكرامة، كل سنة وأنت نادي المبادئ والقيم على مر التاريخ والأجيال، كل سنة وأنت حبيبي وحبيب الملايين، ضحكة الفقير ولا الغني والضعيف والقوى".

وغردت هدى محمد: "112 سنة كنت ومازلت وستظل فيها مصدر فرحتنا وفخرنا، 112 سنة اختلفت فيها ظروف وأجيال لكنك فضلت الثابت الوحيد، 112 سنة كنت فيها رقم واحد وهتفضل رقم واحد بمبادئك وتاريخك، 112 سنة أهلي وعظمة الكلمة تكفي"، وغرد أنور سليمان: "مين غيرك بيفرحنا".

وغرد أحمد: "١١٢ سنة أهلي حب انتماء عطاء بطولات إنجازات شخصية روح فرحة دائمة، 112 سنة وطن عايشين بداخله".