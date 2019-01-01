صور| محمد صلاح يلتقي "أم التنانين" بطلة "game of thrones"

التقى النجم المصري محمد صلاح، مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بتجسيد شخصية "دينيريس تارجيريان" ولقب "أم التنانين" في المسلسل الأمريكي الشهير "صراع العروش".

وحضر الحفل العديد من مشاهير ونجوم العالم مثل نجم البوب "تايلور سويفت" الحائز على جائزة "جرامي" 10 مرات، والممثلة "ساندرا أوه" الحائزة على جائزة جولدن جلوب، والصحفية جايل كينج، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك.

والتقى النجم محمد صلاح، مع الفنان رامي مالك، خلال الحفل والتقطا عددًا من الصور التذكارية سويًا.