صور| محمد صلاح بجوار رامي مالك بحفل التايم الأمريكية

حل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، ضمن النجوم الذين وقفوا على السجادة الحمراء في حفل مجلة "تايم" الأمريكية، الثلاثاء، في نيويورك، للإعلان عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وحضر الحفل العديد من مشاهير ونجوم العالم مثل نجم البوب "تايلور سويفت" الحائز على جائزة "جرامي" 10 مرات، والممثلة "ساندرا أوه" الحائزة على جائزة جولدن جلوب، والصحفية جايل كينج، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك.

والتقى النجم محمد صلاح، مع الفنان رامي مالك، خلال الحفل والتقطا عددًا من الصور التذكارية سويًا.

يذكر أن محمد صلاح لاعب نادي "ليفربول"، والممثل المصري الأمريكي رامي مالك، ضمن قائمة المجلة في استفتاء حول الشخصيات الأكثر تأثيرًا في عام 2019 بين مائة شخصية طرحتهم للتصويت.

"@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world," writes @iamjohnoliver. Salah hits the red carpet at the #TIME100 Gala https://t.co/BLAdS4PIy3 pic.twitter.com/82RXHgYQET