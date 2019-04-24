صور| محمد صلاح بجوار رامي مالك بحفل التايم الأمريكية

06:58 ص | الأربعاء 24 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: حاتم سعيد حسن

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حل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، ضمن النجوم الذين وقفوا على السجادة الحمراء في حفل مجلة "تايم" الأمريكية، الثلاثاء، في نيويورك، للإعلان عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. 

وحضر الحفل العديد من مشاهير ونجوم العالم مثل نجم البوب "تايلور سويفت" الحائز على جائزة "جرامي" 10 مرات، والممثلة "ساندرا أوه" الحائزة على جائزة جولدن جلوب، والصحفية جايل كينج، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك.

والتقى النجم محمد صلاح، مع الفنان رامي مالك، خلال الحفل والتقطا عددًا من الصور التذكارية سويًا.

يذكر أن محمد صلاح لاعب نادي "ليفربول"، والممثل المصري الأمريكي رامي مالك، ضمن قائمة المجلة في استفتاء حول الشخصيات الأكثر تأثيرًا في عام 2019 بين مائة شخصية طرحتهم للتصويت.

 

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