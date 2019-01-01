بعد مرور 112 عاما على تأسيسه.. كواليس فوز الأهلي بأول بطولة دوري

06:39 ص | الأربعاء 24 أبريل 2019
النادي الاهلي

النادي الاهلي

كتب: كريم عثمان

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يحتفل النادي الأهلي بمرور 112 عاما على تأسيسه منذ عام 1907، بعد أن حقق العديد من الألقاب، استطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية واسعة في مصر والعالم، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بمرور 112 عاماً على نادينا العظيم.. 112 عاماً من القيم والمباديء والبطولات والإنجازات.. كل عام وأنت زين النوادي".

على مدار السنين ومنذ نشأته، اعتادت جماهير النادي الأهلي أن يكون فريقها هو المنافس الأقوى على لقب الدوري العام، وهو ما يعكسه تربع الأحمر على عرش قائمة الأندية المصرية التي توجت بلقب الدوري، بـ40 لقبا.

لقب الدوري الأول

النسخة الأولى من بطولة الدوري العام المصري بدأت لأول مرة عام 1948، لينطلق معها قطار المارد الأحمر لتحقيق البطولة المحببة لدى قلوب جماهيره.

أمام فريق يونان الإسكندرية، كانت أولى مبارابيت الأهلي في الدوري المصري، وكان للاعب أحمد مكاوي، شرف إحراز أول هدف للأهلي في تاريخ المسابقة بالدقيقة 11، في المباراة التي انتصر فيها الأهلي بفوز ساحق (5-0)، قبل أن يضيف "مكاوي" هدفًا ثانيًا في الشوط الثاني، كما سجل معه حلمي أبوالمعاطي ومحمد لهيطة وفتحي خطاب.

لاعبو الأهلي لأول فريق يمثله في المسابقة، ضم": كمال حامد، عبدالعزيز همامي، محمد أبوحباجة، عبد المنعم شطارة، سيد عثمان، حلمي أبوالمعاطي، فؤاد صدقي، محمد لهيطة، أحمد مكاوي، صالح سليم، فتحي خطاب، وكان مختار التتش هو المدير فني للفريق.

وحسم الأهلي صراع المنافسة على لقب الدوري الأول لصالحه، بعدما انتصر على يونان الإسكندرية  مرة أخرى في مباراة العودة بنتيجة (3-1)، في يونيو 1949، تاركا المركز الثاني للترسانة والإسماعيلي اللذان تقاسماه سويًا. 

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