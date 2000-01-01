النادي الأهلي.. بداية تاريخية ومسيرة جعلته نادي القرن

يحتفل النادي الأهلي، اليوم، بمرور 112 عاما على تأسيسه منذ عام 1907، وحقق النادي العديد من الألقاب والبطولات العربية والأفريقية، وهو صاحب لقب نادي القرن الأفريقي والأكثر حصولا على البطولات.

كانت فكرة نشأة النادي على يد عمر لطفي بك، الذي طرح تأسيسه في العقد الأول من القرن العشرين، وجاءته الفكرة حينما كان يرأس نادي "طلبة المدارس العليا" الذي أنشيء عام 1905، وكان يجد أن تأسيس "نادي طلبة المدارس العليا" سياسيًا بالدرجة الأولى، وأن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى ناد رياضي يجمعهم لشغل وقت فراغهم وممارسة الرياضة، وحينها قرر عرض فكرة إنشاء النادي الأهلي، على مجموعة من أصدقائه اللذين أبدوا تحمسا للفكرة، ليتم تأسيسه بالفعل في عام 1907، وقرروا تكوين شركة رأسمالها خمسة آلاف جنيه مصري ،على شكل ألف سهم، وقيمة السهم الواحد خمسة جنيهات، ويعتبر النادي الأهلي أول ناد للمصريين بشكل حقيقي في مصر، في ظل الاحتلال الإنجليزي، وفقا لموقع "eurosport".

وبحسب "مجلة المصور" عدد مارس 2002، كتب جمال بدوي في دراسته "شاهد عيان على الحياة المصرية"، أنه كان يوجد نادي الجزيرة بالقرب من المكان الذي أنشيء فيه النادي الأهلي، وظلت عضويته مغلقة على الإنجليز فقط ولا يسمح لمصري بعضويته وكانت رئاسته حكرا للسفير البريطاني.

ويضيف جمال بدوي، أن النادي الأهلي أسس مقره في جزيرة تدعى "أروى"، وفيما بعد التحمت تلك الجزيرة على ضفاف النيل بجزيرة أخرى هي "حليمة" ليصبحا جزيرة واحدة وتكون حي "الزمالك" الشهير، وتم افتتاح النادي الأهلى في فبراير 1909 بحضور المؤسسين من صفوة المجتمع في هذا الوقت.

وعن اختيار اسم النادي الأهلي، كان أول من اقترحه أمين سامي باشا، وتمت تسمية بهذا الاسم لأنه نشأ لخدمة طلبة وخريجي المدارس العليا والذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، ولذلك نشأ وطنيًا مصريًا ليلم شمل الشباب المصري.

وتولى منصب أول رئيس للنادي الأهلي، ميشيل إنس، وهو إنجليزي الجنسية، وكان يعمل مستشارا ماليا لدى الحكومة المصرية، وأصبح هو أول رئيس للنادي، واستمر رئيسًا حتى عام 1908، وخلفه في رئاسة النادي بعد ذلك عزيز عزت باشا، ثم عبد الخالق ثروت باشا. ويؤكد جمال بدوي في دراسته أن تأسيس النادي وجد ترحيبا كبيرا من وجهاء وعائلات المصريين.

وتم عقد أول اجتماع للجنة الإدارية العليا للنادي الأهلي، في 24 أبريل 1907، في منزل ميشيل إنس، بالجيزة برئاسته وعضوية إدريس راغب بك، وإسماعيل سري باشا، وأمين سامي باشا، وعمر لطفي بك، ومحمد أفندي شريف سكرتيرًا، وتم طرح خلال الاجتماع الرسم الذي صمم للمبنى الرئيسي للنادي وتم تصميمه على يد إسماعيل سري باشا، باعتباه مهندسا معماريا، وفي نفس الاجتماع عرض عمر لطفي بك عقد الشركة، ووافق المجتمعون من المؤسسين على إنشاء الشركة وهي شركة مدنية باسم النادي الأهلي للرياضة البدنية.

وعلى مدار تاريخه حقق النادي الأهلى العديد من البطولات المحلية والأفريقية حتى أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، في عام 2000 بأن النادي الأهلي المصري هو نادي القرن العشرين في أفريقيا من حيث عدد البطولات التي حصل عليها في الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن العشرين.