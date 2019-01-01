في 2050.. قد تصبح "البكتيريا" أكثر خطرا من السرطان

يتوقع العلماء أن تصبح البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، أكثر خطرًا على صحة الإنسان من مرض السرطان، وذلك خلال 30 عامًا.

وحسب الدراسات، فإنه بعد 30 عامًا، البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ستودي بحياة 10 ملايين شخص، ما يزيد على الـ8.2 مليون شخص الذي يموتون سنويًا بسبب السرطان.

وتأتي تلك التوقعات بعد وفاة 23 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام، إثر إصابتهم بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية، كما أن هناك توقعات بأن الوفيات أكثر من ذلك، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبشكل مخيف، أصبحت البكتيريا التي نجحت في التطور لتصبح قادرة على مقاومة المضادات الحيوية، منتشرة بشكل كبير، لتشكل تهديد خطير على الإنسان.