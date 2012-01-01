بعد 77 عاما.. العثور على سفينة غرقت خلال الحرب العالمية الثانية

02:42 ص | الأربعاء 24 أبريل 2019
سفينة الشحن "SS Iron Crown"

سفينة الشحن "SS Iron Crown"

كتب: رامي مصطفى

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في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1942، أغرقت الطوربيدات اليابانية، سفينة الشحن "SS Iron Crown"، لتختفي بعد ذلك طوال السنوات الماضية.

ومؤخرًا، نجح العلماء في العثور على سفينة الشحن الغارقة منذ 77 عامًا، والتي يبلغ طولها نحو 100 متر، حيث عثروا عليها على بعد 100 كيلو متر من سواحل ولاية فكتوريا الأسترالية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وعثر على السفينة، على عمق 700 متر تحت سطح البحر، وتفاجىء الباحثون أن الجزء الأكبر من هيكلها بحالة جيدة، كما كانت المرساة في مكانها.

وغرقت السفينة خلال 60 ثانية فقط من إصابتها، وقتل 38 شخصًا ممن كانوا يستقلوها، إلا أن طاقمها المتألف من خمسة أشخاص بقي على قيد الحياة، وتوفي آخرهم عام 2012.

 

 

 

 

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