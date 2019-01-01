بالفيديو| إجبار الماعز على تسلق الأشجار لجذب السياح في المغرب

04:30 ص | الأربعاء 24 أبريل 2019
الماعز على الشجر

الماعز على الشجر

كتب: الوطن

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نالت مجموعة من الماعز في المغرب شعبية كبيرة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصارت وسيلة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

المثير حول هذه المجموعة أنه التقطت لها صورا وهي تقف بشكل طبيعي على أغصان الأشجار على الطريق بين مراكش والصويرة في المغرب، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي. 

التقط الصور المصور آرون جيكوسكي، ذو الـ38 عاما، عندما زار المغرب في وقت سابق من هذا العام.

وذكر المصور أن المزارعين أحضروا الماعز من مناطق أخرى وأجبروها على تسلق الأشجار، ثم فرضوا رسوما على السياح لالتقاط الصور، ووصف ما حدث بالاحتيال والاستغلال.

وقال آرون إنه أراد بعض الأشخاص الانتهازيين استغلال اهتمام السياح بالماعز التي تصعد الأشجار لتحقيق مكاسب مالية، لذلك جلبوا كثيرا من الحيوانات من مناطق أخرى ليتم مبادلتهم عندما تشعر الحيوانات بالتعب.

وتابع أن الماعز في حالة صحية سيئة وتعاني من النحافة، بسبب بقائها لساعات طويلة على الشجر، تحت درجات حرارة مرتفعة.

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