بالفيديو| تركي آل الشيخ يحتفل بالفوز على الزمالك بـ"أغنية راب"

10:53 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

كتب: رامي مصطفى

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احتفل المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بفوز فريقه على الزمالك، عن طريق مقطع فيديو قصير يحمل أغنية جديدة للنادي، على طريقة "الراب".

ودشن "آل الشيخ"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو قصير لم تتجاوز مدته 20 ثانية، يظهر أحد الشباب الصغار مرتدين زي فريق بيراميدز، ويغني للفريق على طريقة الأغاني "الراب".

وجاءت من كلمات الأغنية: "هنشجع بيراميدز نادي الأهرامات، جمهوره بيحبه عايز بطولات، مش هيكون نادي عادي، نشأ لعب مات، اسم الكل هيحكي عنه اللي جاي واللي فات".

وتمكن فريق نادي بيراميدز من انتزاع ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شئ، أحرزه علي جبر في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

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