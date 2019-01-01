منها "كثرة الإنذارات".. متشابهات مواجهتي الأهلي والزمالك ضد بيراميدز

10:28 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

كتب: رامي مصطفى

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تمكن فريق نادي بيراميدز من انتزاع ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شئ، أحرزه علي جبر في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وبذلك يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، فيما يحل الزمالك ثانيًا برصيد 60 نقطة، والأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة، في انتظار مواجهة الأهلي والمصري يوم الخميس المقبل.

مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت العديد من المتشابهات بينها وبين مواجهة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الدور الثاني، نستعرض أبرزها لكم:

فوز بيراميدز

تمكن بيراميدز بقيادة الأرجنتيني المخضرم رامون دياز، في تحقيق الفوز على قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في مواجهات الدور الثاني، بهدف مقابل لا شىء.

حكم أجنبي

أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، وأيضًا مواجهة بيراميدز والزمالك، حكمين أجنبين من قارة أوروبا.

وأدار مواجهة الأهلي وبيراميدز الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، فيما أدار مباراة الزمالك وبيراميدز الحكم النرويجي هوبر نيلسون

إنذارات كثيرة

في مواجهة الأهلي وبيراميدز، أشهر الحكم الكرواتي 8 بطاقات صفراء، بواقع 5 إنذارات للأهلي، و3 لبيراميدز.

أما مواجهة بيراميدز والزمالك، فشهدت 10 بطاقات صفراء، بواقع 7 للزمالك، و3 لبيراميدز.

خناقة بعد المباراة

شهدت مباراتي الأهلي والزمالك مع بيراميدز، مشاجرات عقب إطلاق الحكم لصافرته.

ووقعت المشاجرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز، بين أحمد فتحي لاعب الأهلي، ومحمد جمال العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز.

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