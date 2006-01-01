بالفيديو| سر "بانينكا" سبب ضياع ركلة جزاء بيراميدز أمام الزمالك

09:36 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
بيراميدز - الزمالك

بيراميدز - الزمالك

كتب: رامي مصطفى

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أهدر المهاجم السوري عمر خربين، لاعب فريق بيراميدز، ركلة جزاء أمام نادي الزمالك، بعد أن سددها على طريقة "بانينكا".

يرد إلى سمعك في مناسبات عديدة، حديثًا عن "ضربات جزاء بانينكا"، عندما يسدد أحد اللاعبين ضربة جزاء برفعها بطريقة خفيفة للغاية وكأنها "لوب" في منتصف المرمى، ولكن من هو "بانينكا" أصلًا؟

أنتونين بانينكا 

بانينكا ليست مجرد اسمًا لطريقة معينة في تسديد ضربات الجزاء، ولكنها اسمًا للاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي شهير، والذي يبلغ من العمر 70 عامًا في الوقت الحالي.

بدأت القصة، عندما شارك "بانينكا" رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1976، ونجح في قياده فريقه إلى النهائي ليواجه منتخب ألمانيا.

الوقت الأصلي والإضافي من المباراة انتهيا بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حتى احتكما إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وعندما جاء دور "بانينكا" ليسدد ركلة الترجيح الخاصة به، والتي كانت الأخيرة، لم يكن يعلم أنه على موعد لكتابة التاريخ، وتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم، بعدما حسم اللقب لبلاده على طريقته الخاصة.

بانينكا توجه إلى الكرة، جري بسرعة توحي إلى أنه ينتوي تمزيق الشباك بالكرة إلا أنه في الأخير وضعها ضعيفة في منتصف الشباك، ليخادع حارس مرمى ألمانيا سيب ماير، ويفوز منتخب تشيكوسلوفاكيا باللقب.

بانينكا فسر في تصريحات صحفية فيما بعد، السر وراء تنفيذه ضربة الجزاء بهذه الطريقة، قائلًا إنه تدرب عليها لعامين قبل نهائي 1976، بعد أن اكتشف أن الحراس دائمًا ما يختارون زاوية ليقفزوا إليها، تاركين منتصف المرمى فارغًا.

ومنذ ذلك الحين، ابتكر "بانينكا" طريقة جديدة لتنفيذ ضربات الجزاء، قلده بعدها العديد من اللاعبين العالميين، أبرزهم كان زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، وأندريا بيرلو في ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

وحاول عمر خربين، تنفيذ ضربة جزاء أمام محمود جنش حارس الزمالك، بطريقة بانينكا الشهيرة، إلا أن الأخير فطن للخدعة وتمكن من التصدي لها.

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