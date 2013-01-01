بالفيديو| خربين ينضم إلى ضحايا جنش.. حارس الزمالك "تخصص ضربات جزاء"

عبد الرحيم جنش
تصدى محمود عبد الرحيم جنش، حارس نادي الزمالك، لضربة جزاء سددها عمر خربين لاعب نادي بيراميدز، في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، ضمن مباريات الدوري المصري.
"جنش" يعد واحدًا من الحراس المميزين للغاية، في التصدي لضربات الجزاء، حيث يمتلك في مسيرته عددًا كبيرًا من ركلات الجزاء التي نجح في التصدي إليها
ونستعرض لكم أبرز ركلات الجزاء التي تصدى إليها حارس الزمالك:
في الأسبوع الثالث من الدوري المصري موسم 2013-2014، نجح جنش في التصدي لركلة جزاء نفذها مهاجم فريق الإسماعيلي.
وفي ربع نهائي كأس مصر، موسم 2014-2015، لجأ فريقي الزمالك والاتحاد إلى ضربات الترجيح، ليتصدى جنش إلى ركلتي جزاء ويتأهل فريقه إلى نصف النهائي.
وفي نصف النهائي من نفس البطولة، تكرر السيناريو نفسه أمام سموحة، ليتصدى جنش إلى ركلتي جزاء آخرين، ويتأهل فريقه إلى النهائي.
وأمام الأهلي في السوبر المصري عام 2017، والذي أقيم بالإمارات، لجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء أيضًان ليتصدى إلى ركلتي جزاء من الثنائي مؤمن زكريا وصالح جمعة، ويفوز فريقه باللقب.
وفي نهائي الكأس 2018، تكرر السيناريو نفسه أمام سموحة، ليتصدى جنش إلى ركلة الجزاء الأولى والتي سددها عبد الله بكري، ليفوز فريقه بالبطولة.
ويتقدم فريق بيراميدز في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين، بهدف مقابل لا شئ أحرزه علي جبر.
شهدت عدد من دول الشرق الأوسط ظاهرة مناخية نادرة لم تحدث منذ سنوات، إذ تساقطت الثلوج في بداية الربيع.
تعرض جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، إلى حملة من الهجوم والانتقادات، بعدما رفض منح محمد صلاح فرصة تسديد ركلة جزاء حصل عليها في مباراة الفريق أمام كارديف سيتي.
دخلت سيدة عربية في غيبوبة دون أن تتحسن حالتها عام 1991، أي منذ 27 عاما، تنقلت خلالها بين مستشفيات داخل دولة الإمارات وخارجها.
رفض ميلنر أن يسدد محمد صلاح ركلة الجزاء في مباراة اليوم، ليصمم على تسديدها بنفسه
أصدرت قناة "السورية" اعتذارا لمشاهديها عن لقطة في مسلسل كارتوني موجه للأطفال يظهر فيه صدر فتاة عار.
تعليقات الفيسبوك