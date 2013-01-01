بالفيديو| خربين ينضم إلى ضحايا جنش.. حارس الزمالك "تخصص ضربات جزاء"

تصدى محمود عبد الرحيم جنش، حارس نادي الزمالك، لضربة جزاء سددها عمر خربين لاعب نادي بيراميدز، في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، ضمن مباريات الدوري المصري.

"جنش" يعد واحدًا من الحراس المميزين للغاية، في التصدي لضربات الجزاء، حيث يمتلك في مسيرته عددًا كبيرًا من ركلات الجزاء التي نجح في التصدي إليها

ونستعرض لكم أبرز ركلات الجزاء التي تصدى إليها حارس الزمالك:

في الأسبوع الثالث من الدوري المصري موسم 2013-2014، نجح جنش في التصدي لركلة جزاء نفذها مهاجم فريق الإسماعيلي.

وفي ربع نهائي كأس مصر، موسم 2014-2015، لجأ فريقي الزمالك والاتحاد إلى ضربات الترجيح، ليتصدى جنش إلى ركلتي جزاء ويتأهل فريقه إلى نصف النهائي.

وفي نصف النهائي من نفس البطولة، تكرر السيناريو نفسه أمام سموحة، ليتصدى جنش إلى ركلتي جزاء آخرين، ويتأهل فريقه إلى النهائي.

وأمام الأهلي في السوبر المصري عام 2017، والذي أقيم بالإمارات، لجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء أيضًان ليتصدى إلى ركلتي جزاء من الثنائي مؤمن زكريا وصالح جمعة، ويفوز فريقه باللقب.

وفي نهائي الكأس 2018، تكرر السيناريو نفسه أمام سموحة، ليتصدى جنش إلى ركلة الجزاء الأولى والتي سددها عبد الله بكري، ليفوز فريقه بالبطولة.

ويتقدم فريق بيراميدز في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين، بهدف مقابل لا شئ أحرزه علي جبر.