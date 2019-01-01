"اقتباس ودموع وتصدر دينا الشربيني".. بوسترات مسلسلات رمضان تثير الجدل

بدأ نجوم الدراما نشر بوسترات مسلسلاتهم التي يشاركون بها في سباق رمضان 2019 الذي لم يتبق على بدايته سوى أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البوسترات الدعائية للمسلسلات الرمضانية لفت معظمها الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرها بوستر مسلسل حكايتي لياسمين صبري، وولد الغلابة لأحمد السقا، وزلزال لمحمد رمضان، وزي الشمس لدينا الشربيني.

بوستر مسلسل حكايتي

بوستر حكايتي الأول فيه ياسمين صبري مرتدية فستانًا أحمر وفي خلفيتها بعض الأشخاص بالأبيض والأسود.

ما لفت الانتباه أن البوستر مقتبس عن الفيلم الوثائقي "Dior and I"، الصادر عام 2014، الذي تدور أحداثه عن كواليس تصماميم راف سيمونز لصالح "ديور".

مسلسل حكايتي من بطولة ياسمين صبري، التي تلعب أول بطولة مطلقة لها، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير.

بوسترا ولد الغلابة و زلزال

الدموع في هذه البوسترات عامل مشترك، إذ ظهر أحمد السقا بطل ولد الغلابة على البوستر وعينه اليسرى دامعة، وخلفه أبطال العمل، أما محمد رمضان فكان على البوستر بمفرده، يبكي من عينه اليمنى.

ومسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، تدور أحداثه في الصعيد، ويشارك السقا في البطولة محمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفى وريم سامي وعفاف رشاد.

أما مسلسل "زلزال"، فهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين، وتدور أحداثه فى إطار شعبي.

بوستر زي الشمس

بوستر زي الشمس من أكثر البوسترات، التي لفتت الانتباه، حيث تصدرت دينا الشربيني البوستر، بينما وقف خلفها نجوم كبار، يعتقد الجمهور أنهم أكثر منها نجومية وشهرة وتاريخ فني، منهم ريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد داوود، وأحمد السعدني.

وتقول الناقدة الفنية ماجدة موريس في هذا الشأن إن "البوستر مجرد معيار للفن التجاري أو فن النجوم، فالنجم الأول هو الأعلى أجرا والأهم، هذه هي قواعد العمل في الفن التجاري".

وتابعت موريس، في مكالمة هاتفية لـ"الوطن"، أن "الظهور على الأفيش ليس مقياس القيمة الفنية ولا مدى الموهبة لأي فنان، بل يعكس فقط لغة التجارة".

ومسلسل "زي الشمس" سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكرى التي انسحبت بعد إخراجها الحلقات الأولى ليتسلم المخرج سامح عبد العزيز الراية، منها لإكمال العمل.

المسلسل مأخوذ عن المسلسل الإيطالي sisters، وتدور أحداثه حول شقيقتين، تقتل إحداهما، بينما تبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها.