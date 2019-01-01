في غياب "تسلم الأيادي" و"بشرة خير".. "راجل ابن راجل" تحضر بمؤتمر إعلان نتيجة الاستفتاء

08:10 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب: الوطن

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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا لإعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفي بداية المؤتمر، وقبل الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، بُث مقطع فيديو قصير، أبرز مشاركة المصريين الهامة، وإقبالهم الكثيف، للإدلاء بصوتهم حول التعديلات الدستورية، وشهد مقطع الفيديو، أغنية "راجل وابن راجل" لنانسي عجرم، والتي أصدرتها خصيصًا للشعب المصري.

وطرحت المطربة اللبنانية، تلك الأغنية في منتصف شهر أبريل الجاري، حيث أصدرتها مرفقة بفيديو كليب يبرز طبيعة الشعب المصري.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة.

وجرت العادة في الفترات الأخيرة، بحضور حسين الجسمي بأغنيته "بشرة خير"، أو حكيم من خلال أغنية "أبوالرجولة"، أو أغنية "تسلم الأيادي" في المناسبات الوطنية بالسنوات الأخيرة، إلا أن "عجرم" حضرت بـ"راجل ابن راجل" في مؤتمر الإعلان عن نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية.

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