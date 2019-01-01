"دولة الإبهار".. ترحيب على "تويتر" بوزارة "اللا مستحيل" في الإمارات

06:37 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
وزارة اللا مستحيل

وزارة اللا مستحيل

كتب: منة الصياد

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حالة من ردود الأفعال الايجابية انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول تدشين وزارة غير تقليدية جديدة في دولة الإمارات عرفت باسم وزارة "اللا مستحيل".

وتداول العديد من رواد موقع "تويتر"، تغريدات أشادوا فيها بتلك الوزارة الجديدة من نوعها، والتي ستعمل على نهضة دولة الإمارات، وتطوير مستقبلها بشكل كبير.

وترصد "الوطن" أبرز ما جاء في التعليقات على "تويتر":

قال، السيد عبد الحميد، "إنها الإمارات، ليت الغير يتعلم منها فقط".

وعلق، عوشة عبيد، "دولة الإبهار تفتتح وزارة اللامستحيل في قاموس المستحيل".

فيما نشر، قاسم أبابنيه في تغريدة قائلًا: "وزارة اللا مستحيل.. كل يوم حكومة دولة الإمارات تفاجىء الجميع بقرارات غير مسبوقة وكلها في خدمة الوطن".

وغرد أحمد البلوشي، "فقط في دولة الإمارات.. وزارة اللا مستحيل".

بينما علق، الخوزامة، مغردًا "الإمارات تشطب كلمة مستحيل من قاموسها.. وزارة اللامستحيل".

وتعتبر تلك الوزارة الجديدة، التي أعلن تدشينها رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأولى من نوعها في العالم، حيث أنها ستكون وزارة بدون وزير، بينما ستُدار عن طريق مجموعة من أعضاء مجلس الوزراء، وستعمل على ملفات وطنية مهمة.

 

 

 

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