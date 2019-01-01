"تجنبا للانتظار".. أول طريق ذكي لشحن السيارات الكهربائية بالسويد

04:53 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
السويد تتغلب على مشكلة السيارات الكهربائية بطريق لشحنها أثناء السير

السويد تتغلب على مشكلة السيارات الكهربائية بطريق لشحنها أثناء السير

كتب: صفية النجار

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تجنباً لتلوث الهواء بعوادم السيارات التي تعد مشكلة تؤرق الكثيرين، وخاصة سكان الأماكن المزدحمة لجأت العديد من الدول حول العالم إلى استخدام السيارات الكهربائية وتشجيع إنتاجها كخطوة لاستخدام الطاقة النظيفة للحد من مخاطر الوقود وتأثيره على صحة البشر.

ورغم المزايا والإيجابيات التي تتمتع بها تلك السيارات من حيث التخفيف والحد من التلوث البيئي، إلا أنها تواجه مشكلات عدة في استخدامها، حيث أنها لا تزال مكلفة بشكل كبير نظرا لكونها تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة، فضلاً عن وتوفير محطات شحن لأنها تحتاج إلى إعادة شحن كل 11 ساعة، فضلاً عن وجود توكيلات خاصة لصيانتها بشكل دوري.

واستطاعت بعض الدول التغلب على تلك المشاكل بشكل تدريجي، فمؤخراً قامت دولة السويد بحل مشكلة شحن السيارات الكهربائية التي تضطر الكثيرين إلى الانتظار لساعات، فقامت ببناء أول طريق ذكي لشحن السيارات الكهربائية في العالم ويبلغ طوله نحو 2 كم، بين مطار ستوكهولم والموقع اللوجيستى بحسب ar.sweden.se.

وتقوم الشاحنات والسيارات الكهربائية بعملية الشحن أثناء القيادة  بمروروها على هذا الطريق الذي جرى تنفيذه ضمن مشروع eRoad Arlanda أحد خطوات الحكومة السويدية، لإنشاء بنية تحية للنقل خالية من الانبعاثات البيئية الضارة بحلول عام 2030.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني يجرى استمداد الطاقة من خطوط السكك الحديدية القريبة من ذلك الموقع وتستخدم عن طريق ذراع يعلق على الجزء السفلي من السيارة، على غرار الترام الكهربائي أو القطار، ويجرى مراقبة استخدام كل شاحنة للطاقة لتحصيل الفاتورة اللازمة من السائقين، كما يحدث عند الشحن في محطة البنزين.

 

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