المخابرات الأمريكية تنضم لـ"إنستجرام"

04:06 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2019
انستجرام - أرشيفية

انستجرام - أرشيفية

كتب: وكالات

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أعلن موقع "إنستجرام"، الاثنين، تعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، المعروفة اختصارا بـ "CIA"، لإنشاء حساب خاص بالوكالة، وفقا لموقع "ذا فيرج". 

وبحسب "سكاي نيوز"، تأتي تأكيدات "إنستجرام" بعد تصريح مديرة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، قبل أيام عن نية الوكالة إنشاء حساب خاص بها على الموقع الشهير.

وتحظى وكالة الاستخبارات المركزية، بوجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال حسابين على "فيس بوك" يتابعه أكثر من 800 ألف متابع، وآخر على "تويتر" يتابعه أكثر من 2.5 مليون متابع.

ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الحساب رسميًا أو الغرض منه. 

 

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