مظاهرة بملابس "pubg" في العراق للاعتراض على حظر البرلمان للعبة

02:28 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2019
pubg

pubg

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

PUBG تحقق 920 مليون دولار في 2018

PUBG تحقق 920 مليون دولار في 2018

بعد الهند ونيبال.. حظر لعبة PUBG في العراق

بعد الهند ونيبال.. حظر لعبة PUBG في العراق

بعد الهند.. حظر PUBG في دولة جديدة

بعد الهند.. حظر PUBG في دولة جديدة

انتحار مراهق بسبب لعبة PUBG في الهند

انتحار مراهق بسبب لعبة PUBG في الهند

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لفتيات عراقيات بملابس لعبة "pubg" الشهيرة، في شوارع العاصمة العراقية بغداد، للاعتراض على قرار البرلمان بحظر اللعبة.

وظهرت في الصور، التي تداولها رواد واقع التواصل، 4 فتيات وقفن أمام مقر البرلمان العراقي، رفضا لقراره بحظر لعبة "pubg"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وأصدر البرلمان العراقي بالإجماع، الأربعاء الماضي، تم منع بعض ألعاب الفيديو الشهيرة، وأبرزها لعبتي "pubg" و"Fortnite"، بسبب تأثيرها السلبي على الشباب، على حد وصفهم.

ونقل الموقع الروسي عن الصحافة المحلية قول إحدى المتظاهرات: "اللعبة لم تكن مؤثرة علي شخصيا على الأقل، وكنت ألعبها في أوقات الفراغ، وكانت هي في ذات الوقت لعبة للتسلية ووسيلة تواصل مع الآخرين".

وصدر قرار الحظر من البرلمان العراقي بعد أيام من تعليق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، على تعلق الشباب بالألعاب الإلكترونية والمباريات في جميع أوقاتهم.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

4 دول عربية تضررت.. الثلوج تجتاح منطقة الشرق الأوسط في أبريل

4 دول عربية تضررت.. الثلوج تجتاح منطقة الشرق الأوسط في أبريل

شهدت عدد من دول الشرق الأوسط ظاهرة مناخية نادرة لم تحدث منذ سنوات، إذ تساقطت الثلوج في بداية الربيع.
"ميلنر بريء من هجوم الجماهير".. صلاح أهدر فرصة "نمبر وان" في ليفربول

"ميلنر بريء من هجوم الجماهير".. صلاح أهدر فرصة "نمبر وان" في ليفربول

تعرض جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، إلى حملة من الهجوم والانتقادات، بعدما رفض منح محمد صلاح فرصة تسديد ركلة جزاء حصل عليها في مباراة الفريق أمام كارديف سيتي.
بالفيديو| حرم محمد صلاح من صدارة الهدافين.. ميلنر "ناكر الجميل"

بالفيديو| حرم محمد صلاح من صدارة الهدافين.. ميلنر "ناكر الجميل"

رفض ميلنر أن يسدد محمد صلاح ركلة الجزاء في مباراة اليوم، ليصمم على تسديدها بنفسه
"معجزة في الإمارات".. سيدة تفيق من غيبوبة استمرت 27 عاما

"معجزة في الإمارات".. سيدة تفيق من غيبوبة استمرت 27 عاما

دخلت سيدة عربية في غيبوبة دون أن تتحسن حالتها عام 1991، أي منذ 27 عاما، تنقلت خلالها بين مستشفيات داخل دولة الإمارات وخارجها.
بالصور| "حفلة" على حساب ميلنر بـ"تويتر" بسبب محمد صلاح: "عار عليك"

بالصور| "حفلة" على حساب ميلنر بـ"تويتر" بسبب محمد صلاح: "عار عليك"

شن عدد كبير من المصريين، هجومًا شديدًا على ميلنر، بسبب تسديده لضربة الجزاء بدلًا من محمد صلاح