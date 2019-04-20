مظاهرة بملابس "pubg" في العراق للاعتراض على حظر البرلمان للعبة

pubg
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لفتيات عراقيات بملابس لعبة "pubg" الشهيرة، في شوارع العاصمة العراقية بغداد، للاعتراض على قرار البرلمان بحظر اللعبة.
وظهرت في الصور، التي تداولها رواد واقع التواصل، 4 فتيات وقفن أمام مقر البرلمان العراقي، رفضا لقراره بحظر لعبة "pubg"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.
وأصدر البرلمان العراقي بالإجماع، الأربعاء الماضي، تم منع بعض ألعاب الفيديو الشهيرة، وأبرزها لعبتي "pubg" و"Fortnite"، بسبب تأثيرها السلبي على الشباب، على حد وصفهم.
بعد قرار حضر ببجي في العراق...سكواد ببجي ينزل في بغداد.. pic.twitter.com/IvHkYpaz57— Ayman Bn Adil (@AymanBnAdil1) April 20, 2019
بعد قرار حضر ببجي في العراق...سكواد ببجي ينزل في بغداد.. pic.twitter.com/IvHkYpaz57
ونقل الموقع الروسي عن الصحافة المحلية قول إحدى المتظاهرات: "اللعبة لم تكن مؤثرة علي شخصيا على الأقل، وكنت ألعبها في أوقات الفراغ، وكانت هي في ذات الوقت لعبة للتسلية ووسيلة تواصل مع الآخرين".
وصدر قرار الحظر من البرلمان العراقي بعد أيام من تعليق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، على تعلق الشباب بالألعاب الإلكترونية والمباريات في جميع أوقاتهم.
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