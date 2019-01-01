"سامسونج" تؤجل الإعلان عن هاتف قابل للطي بسبب مشكلات في الشاشة

تقارير تلقتها شركة "سامسونج" حول هاتفها الجديد القابل للطي "جالاكسي فولد"، أدت إلى تأجيل مؤتمر إعلامي للإعلان عن الهاتف في هونج كونج وشنجهاي.

الشركة أشارت إلى أنها تلقت تقاريرًا حول أضرار لحقت بشاشات عينات الهاتف، كانت عبارة عن انتفاخات وكسور بعد استخدام العينات التي أعطيت لمراجعين وخبراء، ليوم واحد فقط، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

الهاتف الذي من المنتظر أن يبلغ سعره 1980 دولار، تثار حوله مخاوف أن يصبح على غرار هواتف "جلاكسي نوت 7"، الذي عاني من مشكلات ضخمة في بطارياته أدت إلى انفجاره، ما دفع الشركة لسحبه من الأسواق، وتكبدت خسائر بالغة إثر ذلك.

ورغم تأجيل الإعلان عن الهاتف، فإن الشركة لم تحدد موعدًا لإقامة الحدث حتى الآن.