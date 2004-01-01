أفلام ومسلسل شهير.. أبرز الأعمال الفنية لرئيس أوكرانيا الجديد

حقق فلاديمير زيلينكسي فوزًا ساحقًا على بترو بوروشنكو، في الانتخابات الرئاسية المقامة حاليًا في أوكرانيا، بنسبة من الأصوات لصالح زيلينكسي وصلت إلى 73.2%، حسب "فرانس 24".

"زيلينكسي" من مواليد 25 يناير 1978، وهو في الأصل ممثل كوميدي، وكاتب سينمائي، ومخرج، بالإضافة إلى كونه منتجا فنيا، قبل أن يصبح سياسيًا.

زيلينسكي بدأ مشواره الفني عضوا في بعض الفرق المشاركة في برنامج "كا في أن"، الترفيهي الشهير في روسيا، قبل أن يقتحم عالم السينما عام 2004، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ونستعرض لكم أبرز الأفلام التي قدمها رئيس أوكرانيا الحالي:

الحب في مدينة كبيرة

يعد فيلم "الحب في مدينة كبيرة"، واحدًا من أشهر أفلام زيلينسكي، حيث يدور حول قصص غرامية خاضها 3 أصدقاء في رحلاتهم إلى نيويورك ثم تايلاند، وأدى خلاله "زيلينسكي" خلاله دور طبيب أسنان.

غرام العمل في عصرنا

فيلمًا آخر جسد زيلينسكي دور بطولة خلاله، ويدور حول قصة حب تنشأ بين موظف متواضع ومديرته الصارمة في العمل.

الفيلم يُعد في الأساس إعادة إنتاج للفيلم الكوميدي السوفييتي الشهير "غرام في العمل" والذي أصدر في عام 1977.

8 مواعيد غرامية أولى

فيلم آخر من فئة "الرومانسية الكوميدية" أدى زيلينسكي بطولته في مشواره الفني، والذي يدور حول رجل وامرأة يستيقظان في 8 أيام متتالية، ليجدا أنهما كانا ينامان على سرير واحد في ظروف غامضة.

خادم الشعب

يبدو أن تقلد منصب الرئاسة كان حلمًا يراود "زيلينكسي" من عدة سنوات، حيث إنه كان بطلًا لمسلسل أوكراني حمل اسم "خادم الشعب"، يتحدث عن مواطن عادي وجد نفسه رئيسًا في النهاية.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تحول إلى واقع بتقلد "زيلينكسي" منصب الرئيس أخيرًا، حول مدرس تاريخ في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ويفوز في الانتخابات الرئاسية لأوكرانيا، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يصرخ ضد الفساد الحكومي في أوكرانيا، ليحصل على شعبية كبيرة ويرشح نفسه إلى الرئاسة ويفوز بها.

"أنا وأنت وهو وهي"

كان ذلك الفيلم هو أول محطات "زيلينكسي" الإخراجية، وآخرها على المستوى الفني بشكل عام، قبل تقلده منصب الرئاسة الأوكرانية.

ويدور أحداث الفيلم، حول زوجين خاضا عشر سنوات سويًا، إلا أنهما قررا الطلاق في النهاية، ليمهلهما القاضي شهرًا حتى يتصالحا، ويكون شهرًا مليئًا بالمغامرات.