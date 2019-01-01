في "يوم الأرض".. زلزالان يضربان بلدين ويتسببان في سقوط ضحايا

احتفل سكان الكوكب بيوم الأرض، اليوم 22 أبريل، وركز احتفال هذا العام على "حماية أنواعنا"، وهي مبادرة للفت الانتباه إلى الانقراض السريع للأنواع في عالمنا اليوم.

ويرتبط انقراضنا ارتباطا مباشرا بالأنشطة البشرية التي تشمل التغيرات المناخية وإزالة الغابات وفقدان الموائل والاتجار غير المشروع والصيد الجائر، والزراعة غير المستدامة والتلوث والمبيدات الحشرية.

وبالصدفة البحتة، ضرب الأرض زلزالان في اليوم الذي يحتفل فيه الكوكب بيوم الأرض العالمي، الذي يهدف إلى تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على أن يكونوا أكثر صداقة للبيئة ونشر الوعي والاهتمام بكوكب الأرض.

زلزال الفلبين

وقع زلزال بلغت قوته 6.1 درجة بالقرب من بلدة بوديجا بجزيرة لوزون الفلبينية، اليوم الاثنين، إذ سجلت هيئات المسح الجيولوجي ما يقارب 52 هزة متتالية، وفقا لما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال حاكم المنطقة إن هناك 8 أشخاص على الأقل في المقاطعة لقوا حتفهم في الزلزال، كما شعر بالزلزال سكان عاصمة المقاطعة مانيلا وكذلك في أجزاء أخرى.

زلزال المكسيك

ضرب زلزال قوته 5.7 درجة مدينة "مكسيكو" عاصمة المكسيك، ما أدى لاهتزاز بعض المباني في المدينة وخروج الناس إلى الشارع، بحسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت خدمة رصد الزلازل على موقع "تويتر" إن قوة الزلزال الذي ضرب المكسيك لم يتم تحديدها بعد، وأن القياس الذي صدر ليس إلا قراءة أولية.