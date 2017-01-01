بريطاني يخطط لدخول "جينيس" عن طريق "التوك توك"

يخطط رجل بريطاني إلى تحطيم رقم قياسي عالمي في قيادة التوك توك، بأقصى سرعة، هذا الرقم هو 68 ميلاً في الساعة.

واستعد مات إيفرارد، البالغ من العمر 46 عاما، لذلك بانفاق 20 ألف جنيه إسترليني على تجهيز هذا التوك توك ليخوض به التحدي، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

في عام 2017، اشترى مات، الذي يترأس شركة شحن، التوك توك عبر موقع إلكتروني، مقابل 3 آلاف جنيه إسترليني، وقال إنه "لا يشعر بأي ندم".

وذكر مات أنه قرر شراء التوك توك بعد قضاء عطلة في تايلاند، ثم أنفق آلاف من الجنيهات لإدخاله إلى بريطانيا، بعد وقت طيل جدا.

يحاول مات أن يقود التوك توك بسرعة 70 ميلا في الساعة، لكسر الرقم الحالي، الذي يعادل 68 ميل في الساعة.

سوف يخوض مات التحدي بمساعدة ابن عمه، راسل شيرمان، البالغ من العمر 49 عامًا، ساعيا لدخول "جينيس"، بعدما ينفذ تحديه في مطار "إيلفينجتون" في نورث يوركشاير في بريطانيا، يوم 13 مايو القادم.

أجرى مات كثير من الإصلاحات في التوك توك، بما في ذلك تطوير المحرك وتركيب عجلات أكبر.