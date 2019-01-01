"الزمالك وبيراميدز" بعيون الأهلاوية: التعادل مفيد وفوز الوصيف "مايضرش"

يواجه فريق نادي بيراميدز، نظيره الزمالك، في الجولة الـ26 من عمر الدوري المصري، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءا، على ملعب الدفاع الجوي.

الزمالك يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، فيما يحل بيراميدز ثانيًا بنفس الرصيد من النقاط، إلا أنه لعب مباراتين زيادة عن منافسه الزمالك.

مباراة قوية وحاسمة في عمر المسابقة بين الفريقين، إلا أن هناك طرفًا ثالثًا داخل المنافسة بقوة، يتربص بكلا الفريقين، ويراقب جماهيره المباراة بكل اهتمام، نظرًا لأنها ستحدد موقفه بشكل كبير فيما هو قادم.

فريق النادي الأهلي، يحل في المرتبة الثالثة برصيد 58 نقطة، ولكنه لعب مباراتين أقل من فريق بيراميدز أيضًا.

نتيجة المباراة لن تخرج عن 3 احتمالات معتادة في مسابقات دوري كرة القدم، ولكل منها تأثيره على موقف فريق الأهلي في الجدول، ونستعرض لكم موقف الأحمر من كل احتمال قد ينتج عنه المباراة:

التعادل

تعد نتيجة التعادل بين فريقي الزمالك وبيراميدز، هي الأفضل بالنسبة لفريق الأهلي وجماهيره لعدة أسباب.

في حال تعادل الفريقان، فإنهما يمنحان الأهلي فرصة في إنهاء فارق النقاط عنهما، والتساوي معهما في عدد النقاط، حال فوز الأحمر على المصري في المباراة التي ستقام يوم الخميس، ليكون 61 نقطة هو رصيد الثلاثي.

كذلك الأهلي لعب مباراتين أقل من بيراميدز، ما يعني أنه يمتلك فرصة كبيرة حينها في الابتعاد عن بيراميدز مستقبلًا بفارق 6 نقاط.

وفي جميع الأحوال، فإن فقدان فريقي الزمالك وبيراميدز لنقطتين في صراع الصدارة، يصب بشكل مباشر في صالح النادي الأهلي.

فوز بيراميدز

تعد نتيجة فوز بيراميدز على الفريق الأبيض، مطمئنة إلى حد ما بالنسبة إلى جماهير الفريق الأحمر، وذلك لما ذكرناه مسبقًا حول امتلاك الأهلي مباراتين أكثر من بيراميدز في قادم اللقاءات.

وفي حال تحققت تلك النتيجة، فإن بيراميدز سيتصدر الدوري برصيد 63 نقطة، ليأتي خلفها الزمالك برصيد 60 نقطة، وفي حال فاز الأهلي على المصري فإنه سيمتلك 61 نقطة ليحتل المركز الثاني، ويمتلك فرصة لتصدر الدوري منفردًا عند لعبه المباراتين التي يزيد بهما عن بيراميدز.

فوز الزمالك

تلك هي النتيجة الأسوأ لجماهير الأهلي، حيث تصعب كثيرًا من مهمة فريقهم في المنافسة المحتدمة على الصدارة.

فريق الأهلي يتخلف عن الزمالك بفارق نقطتين، وتعد مواجهة بيراميدز هي الأصعب بالنسبة لفريق الزمالك فيما هو قادم من لقاءات، ما يجعل جماهير الأحمر منتظرة بشكل كبيرة، فقدان الزمالك للنقاط في تلك المباراة.

وفي حال فاز الزمالك، يحافظ على صدارته برصيد 63 نقطة، ويمتلك الأهلي فرصة الوصول إلى 61 نقطة متجاوزًا بيراميدز إلى المركز الثاني، في حال فاز على فريق المصري.