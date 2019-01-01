"والدتي أخبرتني بطبيعة المشاهد الإباحية".. بران يكشف سر نظراته المخيفة في Game of thrones 8

"بران" يتحول إلى غراب ذو عيون ثلاث، "بران يلتقي جيمي"، "بران" يخبر "جون سنو" و"دينريس" بتحطيم "الوايت واكرز" للجدار، واستيلائهم على التنين، كلها مشاهد أثارت متابعي المسلسل الفانتازي الشهير Game of thrones، والذي استطاع أن يحقق مليارات المشاهدات، خاصة بعد تجاوز الحلقة الأولى من الموسم الثامن منه والتي عرضت يوم الإثنين الماضي مليار مشاهدة.

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وتصدر النجم "إيزاك هيمبستيد" والذي يؤدي دور "بران ستارك" في المسلسل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نظراته المخيفة لـ"جيمي لانيستر" والذي دفعه في الموسم الأول من المسلسل من أعلى البرج بعدما شاهده يقيم علاقة مع شقيقته الملكة "سيرسي لانيستر"، ليصاب "بران" بالشلل.

وعاد "جيمي" للظهور مجددا بلقاء "بران" للمرة الأولى منذ سنوات في أولى حلقات النظرات، وفي نهاية الحلقة نظر "بران" إلى "جيمي" نظرة مخيفة وكأنه يخبره أنه يتذكر كل شيء.

وفي أثناء مقابلة له مع قناة "أي بي سي" الأمريكية، تحدث النجم "إيزاك" عن سبب نظرته المخيفة في المسلسل.

وقال "ايزاك" والمعروف لدى المتابعين باسم "بران"، إنه بدأ التمثيل باعلانات تجارية، ثم كانت أول تجربة درامية حقيقية له مع الموسم الأول من Game of thrones، وهو طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وعن المشهد الذي رأى فيه "بران" جيمي يقيم علاقة مع "سيرسي"، قال "إيزاك"، إن والدته تحدثت معه بشأن العلاقات والمشاهد التي سيراها في المسلسل.

وتحدث "إيزاك" عن مولده، بأنه ولد في مدينة "كينت" البريطانية، وكان معجبا للغاية بشخصية "بران" عندما عرضت عليه، ويبلغ من العمر حاليا 20 عام.

وعن نظرته المخيفة التي ظهر بها في الحلقة من الموسم الثامن والتي أصبحت تلازمه، قال "إيزاك"، إنه لم يتعمد ذلك ولكنه لا يرى من غير نظارته.

وذكر "إيزاك"، إن "سانسا ستارك" قالت له من قبل إن نظرته تجعله يرى روحها، فلم يستطع إخبارها بأنه لا يراها حرفيا دون نظارته.

وكشفت شبكة "HBO" الأمريكية عن الإعلان الرسمي للحلقة الثالثة من المسلسل عبر موقع "يوتيوب"، والتي ستعرض في الثالثة صباحا من يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، وحقق الإعلان أكثر من مليوني مشاهدة بعد عرضها صباح اليوم.