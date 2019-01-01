بالفيديو| "للتخلص من الخطايا".. رجال يجلدون بعضهم في المكسيك

بالفيديو| "للتخلص من الخطايا".. رجال يجلدون بعضهم بالمكسيك
في محاولة للشعور بالراحة والتكفير عن الأخطاء والذنوب التي يرتكبها بعض الأشخاص، قد يلجأون للصلاة أو الرهبنة، ولكن لجأ مكسيكون إلى طريقة غريبة من أجل التكفير عن خطاياهم.
ويتمثل التقليد الديني في جلد الرجال بعضهم البعض، وتم الجلد خلال الاحتفال بعيد الفصح الغربي بالمكسيك.
وقرر عدد من الرجال بمدينة "سولتبيك" المكسيكية التخلص من خطاياهم والتكفير عنها، باتباع تقليد ديني كاثوليكي قديم- وفقا لـ"روسيا اليوم".
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