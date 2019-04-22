بالفيديو| "يلا يا تمارا".. مزاح بين عماد متعب وابنته وهي تمارس الرياضة

عماد متعب
نشر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، فيديو جديد له مع ابنته تمارا، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أثناء ممارستها تمرينات البطن.
وظهرت ابنة عماد متعب في الفيديو، وهي تمازح والدها ولا تتمرن بجدية، وهو يقول لها: "يالا يا تمارا".
View this post on Instagram A post shared by Emad Meteb (@emadmeteb90plus) on Apr 22, 2019 at 3:38am PDT
A post shared by Emad Meteb (@emadmeteb90plus) on Apr 22, 2019 at 3:38am PDT
ورزق عماد متعب بطفلتين من زوجته، يارا ناعوم، ملكة جمال مصر السابقة، وسمى عماد متعب ابنته الأولى تمارا والثانية سيلين.
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