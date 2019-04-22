بالفيديو| "يلا يا تمارا".. مزاح بين عماد متعب وابنته وهي تمارس الرياضة

01:43 م | الإثنين 22 أبريل 2019
عماد متعب

عماد متعب

كتب: الوطن

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نشر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، فيديو جديد له مع ابنته تمارا، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أثناء ممارستها تمرينات البطن.

وظهرت ابنة عماد متعب في الفيديو، وهي تمازح والدها ولا تتمرن بجدية، وهو يقول لها: "يالا يا تمارا".

ورزق عماد متعب بطفلتين من زوجته، يارا ناعوم، ملكة جمال مصر السابقة، وسمى عماد متعب ابنته الأولى تمارا والثانية سيلين.

 

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