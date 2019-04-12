يستهدف بيئة صحية وآمنة وعادلة.. معلومات عن "اليوم العالمي للأرض"

03:29 ص | الإثنين 22 أبريل 2019
يوم الأرض

يوم الأرض

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

"البيئة": دور عظيم للقوات البحرية في الحفاظ علي البحر الأحمر

"البيئة": دور عظيم للقوات البحرية في الحفاظ علي البحر الأحمر

بيان عاجل يتهم المسئولين بـ"الإهمال والتقاعس" بسبب تلوث المياه بالمنيا

بيان عاجل يتهم المسئولين بـ"الإهمال والتقاعس" بسبب تلوث المياه بالمنيا

"التجمع" بالإسكندرية يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلوث المياه وانقطاعها

"التجمع" بالإسكندرية يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلوث المياه وانقطاعها

تظاهرات جديدة في جنوب غرب إيران احتجاجا على تلوث المياه

تظاهرات جديدة في جنوب غرب إيران احتجاجا على تلوث المياه

يحتفل العالم، اليوم الاثنين، بيوم الأرض أو اليوم العالمي للأرض، وهو احتفال بهدف الدعوة لبيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر.

وعادة يكون الاحتفال في هذا اليوم بالبيئة وزيادة الوعي في العالم حول التلوّث وخطورته، من خلال تطبيق أنشطة وفعاليات مختلفة حول العالم، مثل المؤتمرات، ومشاريع الخدمات التي تزيد من الوعي حول البيئة، ويتم تنظيمها من مؤسسات غير ربحية، واستطاع الاحتفال أن يضع قوانينا جديدة للحفاظ على الأرض مثل قانون الهواء النظيف، وقانون المياه النظيفة، وقانون للحفاظ على الأنواع المهدّدة بالانقراض.

وبحسب "BBC"، كانت بداية الاحتفالات بيوم الأرض في عام 1970، وأول من أطلق هذا اليوم هو السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون كيوم لأول مرة في 22 أبريل 1970، فحينما زار ومساعده سانتا باربارا، ولاية كاليفورنيا عام 1969، شاهدا كميات كبيرة من النفط تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال بشكل قد يهدد حياة الأسماك والطيور المائية.

وعند عودتهما إلى واشنطن، قام السيناتور بعرض قانون لجعل يوم 22 أبريل من كل عام عيدا قوميا للاحتفال بكوكب الأرض، وكان الاحتفال في البداية بالولايات المتحدة وحدها، لكن تأسست عام 1990 منظمة دولية ضمت 141 دولة للاهتمام ببيئة كوكب الأرض، ويحتفل حاليا 184 بلدا بهذا اليوم حول العالم.

وبشكل سريع ظهرت حملات كبيرة اهتمت بظاهرة الاحتباس الحراري والطاقة النظيفة، وفي عام 1997 اعترف قادة العالم في كيوتو باليابان بأن أهم أسباب انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري هو استمرار انبعاثات الكربون من استهلاك الوقود الأحفوري، مؤكدين على ضررورة التصدي لتلك الانبعاثات المضرة لكوكب الأرض.

وفي 12 أبريل الجاري دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإرسال صور طبيعية لكوكب الأرض والمناظر الطبيعية والبيئية احتفالا بيوم الأرض.

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

تورط عامل توصيل "دليفري" في 6 حوادث اعتداء جنسي على سيدات وقاصرت، لم يتجاوزن الـ14 من أعمارهن في لندن، ليتحول إلى ذئب بشري مرع
بالفيديو| حرم محمد صلاح من صدارة الهدافين.. ميلنر "ناكر الجميل"

بالفيديو| حرم محمد صلاح من صدارة الهدافين.. ميلنر "ناكر الجميل"

رفض ميلنر أن يسدد محمد صلاح ركلة الجزاء في مباراة اليوم، ليصمم على تسديدها بنفسه
"ميلنر بريء من هجوم الجماهير".. صلاح أهدر فرصة "نمبر وان" في ليفربول

"ميلنر بريء من هجوم الجماهير".. صلاح أهدر فرصة "نمبر وان" في ليفربول

تعرض جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، إلى حملة من الهجوم والانتقادات، بعدما رفض منح محمد صلاح فرصة تسديد ركلة جزاء حصل عليها في مباراة الفريق أمام كارديف سيتي.
الأرض تنجو من كارثة محققة بسبب انفجار مغناطيسي على الشمس

الأرض تنجو من كارثة محققة بسبب انفجار مغناطيسي على الشمس

يحدث على سطح الشمس أقوى الانفجارات في النظام الشمسي، وهو ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء، وتدمير الأقمار الصناعية، وخلل بأنظمة تحديد المواقع، وغيرها
بالصور| "حفلة" على حساب ميلنر بـ"تويتر" بسبب محمد صلاح: "عار عليك"

بالصور| "حفلة" على حساب ميلنر بـ"تويتر" بسبب محمد صلاح: "عار عليك"

شن عدد كبير من المصريين، هجومًا شديدًا على ميلنر، بسبب تسديده لضربة الجزاء بدلًا من محمد صلاح