يستهدف بيئة صحية وآمنة وعادلة.. معلومات عن "اليوم العالمي للأرض"

يحتفل العالم، اليوم الاثنين، بيوم الأرض أو اليوم العالمي للأرض، وهو احتفال بهدف الدعوة لبيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر.

وعادة يكون الاحتفال في هذا اليوم بالبيئة وزيادة الوعي في العالم حول التلوّث وخطورته، من خلال تطبيق أنشطة وفعاليات مختلفة حول العالم، مثل المؤتمرات، ومشاريع الخدمات التي تزيد من الوعي حول البيئة، ويتم تنظيمها من مؤسسات غير ربحية، واستطاع الاحتفال أن يضع قوانينا جديدة للحفاظ على الأرض مثل قانون الهواء النظيف، وقانون المياه النظيفة، وقانون للحفاظ على الأنواع المهدّدة بالانقراض.

وبحسب "BBC"، كانت بداية الاحتفالات بيوم الأرض في عام 1970، وأول من أطلق هذا اليوم هو السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون كيوم لأول مرة في 22 أبريل 1970، فحينما زار ومساعده سانتا باربارا، ولاية كاليفورنيا عام 1969، شاهدا كميات كبيرة من النفط تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال بشكل قد يهدد حياة الأسماك والطيور المائية.

وعند عودتهما إلى واشنطن، قام السيناتور بعرض قانون لجعل يوم 22 أبريل من كل عام عيدا قوميا للاحتفال بكوكب الأرض، وكان الاحتفال في البداية بالولايات المتحدة وحدها، لكن تأسست عام 1990 منظمة دولية ضمت 141 دولة للاهتمام ببيئة كوكب الأرض، ويحتفل حاليا 184 بلدا بهذا اليوم حول العالم.

وبشكل سريع ظهرت حملات كبيرة اهتمت بظاهرة الاحتباس الحراري والطاقة النظيفة، وفي عام 1997 اعترف قادة العالم في كيوتو باليابان بأن أهم أسباب انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري هو استمرار انبعاثات الكربون من استهلاك الوقود الأحفوري، مؤكدين على ضررورة التصدي لتلك الانبعاثات المضرة لكوكب الأرض.

وفي 12 أبريل الجاري دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإرسال صور طبيعية لكوكب الأرض والمناظر الطبيعية والبيئية احتفالا بيوم الأرض.

For #EarthDay2019 we've got a simple question for you, how do you #PictureEarth? https://t.co/bC7anpk3xY