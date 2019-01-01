"إلقاء العملات داخل محرك الطائرة".. عادة صينية تدفع سيدة إلى الاعتقال

04:52 ص | الإثنين 22 أبريل 2019
طائرة- صورة أرشيفية

طائرة- صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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"إلقاء عملات معدنية تجاه محرك الطيارة"، عادة يمارسها عدد كبير من الصينيون قبل إقلاع طائراتهم ظنًا منهم بأن هذا يساهم في "رحلة آمنة"، غير مكترثين بالمخاطر التي قد يسببها المعادن للمحرك.

وللحد من ذلك، قامت السلطات الصينية، مؤخرًا، باعتقال أمرأة صينية تبلغ من العمر 66 عامًا، حاولت إلقاء 6 قطع نقدية في محرك طائرة، إلا أن القطع سقطت على الأرض لحسن الحظ، وهو ما لاحظه أحد العمال.

وبدأت مكبرات الصوت في مطالبة السيدة بالكشف عن نفسها، إلا أن السيدة رفضت، ما جعل الكاميرات تحدد هويتها.

وتم اعتقال السيدة التي حملت عائلتها اسم "وانج"، في مطار مقاطعة منجوليا الداخلية "هوهوت، ووضعت قيد الحجز الاحترازي لمدة 10 أيام، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

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