دراسة حديثة تكشف سر اختراق الحسابات: "كلمات مرور ساذجة"

أجريت دراسة حديثة مؤخرًا، كشفت عن السبب في اختراق الهاكرز لملايين من الحسابات الإلكترونية.

وتوصلت الدراسة، التي قام بها المركز الوطني لأمن المعلومات في بريطانيا، إلى أن السبب يعود في الغالب إلى استخدام أصحاب الحسابات لكلمات مرور سهلة، تسهل من مهمة الهاكرز في اختراق الحسابات، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأشارت الدراسة، إلى أن كلمة السر "123456" هي الأكثر استخدامًا بين الحسابات التي تم اختراقها، والتي تعد من أسهل كلمات المرور التي من الممكن اختيارها.

أيضًا كان هناك كلمات أخرى سهلة، منتشرة بين الحسابات التي أخترقت ومنها: "1111111"، و"Passward"، و"qwerty".

وخصلت الدراسة أيضًا إلى استخدام العديد من أصحاب الحسابات لأساميهم في اختيار كلمة المرور، والتي جاء أكثرها كالآتي: "مايكل"، و"دانيال "، و"تشارلي"، بالإضافة إلى استخدام أصحاب حسابات أخرى لاسم فريقهم الرياضي المفضل.

ونصح القائمون على الدراسة، باستخدام كلمات مرور مكونة من ثلاث كلمات تختير عشوائيًا.