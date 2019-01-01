دراسة حديثة تكشف سر اختراق الحسابات: "كلمات مرور ساذجة"

02:54 ص | الإثنين 22 أبريل 2019
هاكر- صورة أرشيفية

هاكر- صورة أرشيفية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

الأمن الوطني الجزائري: ضبط أجانب حاولوا اختراق الحراك الشعبي

الأمن الوطني الجزائري: ضبط أجانب حاولوا اختراق الحراك الشعبي

كولومبيا: مادورو مسؤول عن أي مشاكل تنتج عن اختراق الفنزويليين الحدود

كولومبيا: مادورو مسؤول عن أي مشاكل تنتج عن اختراق الفنزويليين الحدود

دشّنت سفارتها رقم 11.. إسرائيل تواصل اختراق أفريقيا

دشّنت سفارتها رقم 11.. إسرائيل تواصل اختراق أفريقيا

"احترس من اختراق الهاكرز".. تحذير لمرضى القلب في أمريكا

"احترس من اختراق الهاكرز".. تحذير لمرضى القلب في أمريكا

أجريت دراسة حديثة مؤخرًا، كشفت عن السبب في اختراق الهاكرز لملايين من الحسابات الإلكترونية.

وتوصلت الدراسة، التي قام بها المركز الوطني لأمن المعلومات في بريطانيا، إلى أن السبب يعود في الغالب إلى استخدام أصحاب الحسابات لكلمات مرور سهلة، تسهل من مهمة الهاكرز في اختراق الحسابات، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأشارت الدراسة، إلى أن كلمة السر "123456" هي الأكثر استخدامًا بين الحسابات التي تم اختراقها، والتي تعد من أسهل كلمات المرور التي من الممكن اختيارها.

أيضًا كان هناك  كلمات أخرى سهلة، منتشرة بين الحسابات التي أخترقت ومنها: "1111111"، و"Passward"، و"qwerty".

وخصلت الدراسة أيضًا إلى استخدام العديد من أصحاب الحسابات لأساميهم في اختيار كلمة المرور، والتي جاء أكثرها كالآتي: "مايكل"، و"دانيال "، و"تشارلي"، بالإضافة إلى استخدام أصحاب حسابات أخرى لاسم فريقهم الرياضي المفضل.

ونصح القائمون على الدراسة، باستخدام كلمات مرور مكونة من ثلاث كلمات تختير عشوائيًا.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

تورط عامل توصيل "دليفري" في 6 حوادث اعتداء جنسي على سيدات وقاصرت، لم يتجاوزن الـ14 من أعمارهن في لندن، ليتحول إلى ذئب بشري مرع
بالفيديو| حرم محمد صلاح من صدارة الهدافين.. ميلنر "ناكر الجميل"

بالفيديو| حرم محمد صلاح من صدارة الهدافين.. ميلنر "ناكر الجميل"

رفض ميلنر أن يسدد محمد صلاح ركلة الجزاء في مباراة اليوم، ليصمم على تسديدها بنفسه
الأرض تنجو من كارثة محققة بسبب انفجار مغناطيسي على الشمس

الأرض تنجو من كارثة محققة بسبب انفجار مغناطيسي على الشمس

يحدث على سطح الشمس أقوى الانفجارات في النظام الشمسي، وهو ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء، وتدمير الأقمار الصناعية، وخلل بأنظمة تحديد المواقع، وغيرها
بالصور| "حفلة" على حساب ميلنر بـ"تويتر" بسبب محمد صلاح: "عار عليك"

بالصور| "حفلة" على حساب ميلنر بـ"تويتر" بسبب محمد صلاح: "عار عليك"

شن عدد كبير من المصريين، هجومًا شديدًا على ميلنر، بسبب تسديده لضربة الجزاء بدلًا من محمد صلاح
"ميلنر بريء من هجوم الجماهير".. صلاح أهدر فرصة "نمبر وان" في ليفربول

"ميلنر بريء من هجوم الجماهير".. صلاح أهدر فرصة "نمبر وان" في ليفربول

تعرض جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، إلى حملة من الهجوم والانتقادات، بعدما رفض منح محمد صلاح فرصة تسديد ركلة جزاء حصل عليها في مباراة الفريق أمام كارديف سيتي.