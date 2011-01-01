"صلاح وميلنر" ليس الأول.. أشهر خلافات اللاعبين على تنفيذ ضربات الجزاء

رصدت الكاميرات المتابعة للقاء ليفربول وكارديف، خلافًا بين محمد صلاح وجيمس ميلنر، على تسديد ضربة جزاء احتسبها الحكم لليفربول في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وانتهى الخلاف بتسديد ميلنر لضربة الجزاء.

"ميلنر" رفض ترك "صلاح" يسدد ضربة الجزاء رغم المنافسة المحتدمة التي يخوضها الفرعون المصري على لقب هداف البريميرليج، ليفضل ميلنر تسديدها بنفسه.

الخلافات بين لاعبين على تنفيذ ركلة الجزاء، ليس أمرًا حديث العهد بملاعب كرة القدم، إذ تقع في كثير من الأحيان أزمات بين اللاعبين بسبب الأمر ذاته، ونرصد لكم أبرز تلك الخلافات:

كريستيانو وألونسو

وقع خلاف بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني تشافي ألونسو، حينما كانا يلعبان سويًا في صفوف فريق ريال مدريد 2011، على تنفيذ ضربة جزاء احتسبت لفريقهم، إلا أن ألونسو نجح في تسديدها بالأخير.

بالوتيلي وهندرسون

خلافًا آخر بسبب تنفيذ ضربة الجزاء، وقع بين ماريو بالوتيلي مهاجم ليفربول السابق، وجوردان هندرسون قائد الريدز، إلا أن بالوتيلي أصر على تنفيذها في النهاية.

سون ولاميلا

سون هيونج مين لاعب توتنهام الحالي، تنازع مع لاميلا من قبل على تنفيذ ضربة جزاء، إلا أن الأخير سددها في النهاية وأضاعها.

كافاني ونيمار

لعل أشهر خلافات ضربات الجزاء كانت تلك التي وقعت بين كافاني ونيمار لاعبي باريس سان جيرمان، حيث استمرت بينهما لفترة طويلة.

كامارا وميتروفيتش

في الموسم الحالي من البريميرليج، نشب شجار بين كامارا وميتروفيتش، ثنائي فريق فولهام، على تنفيذ ضربة الجزاء، إلا أن كامارا نفذها في النهاية وأضاعها.

ويتقاسم "صلاح" حتى الآن صدارة الهدافين مع كل من سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي، وأوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 19 هدفًا لكل منهما.