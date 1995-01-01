من ليبيريا إلى أوكرانيا.. الطريق إلى الرئاسة "مش مفروش بالسياسة"

حقق فولوديمير زيلينكسي، فوزًا ساحقًا على بترو بوروشنكو، في الانتخابات الرئاسية المقامة حاليًا في أوكرانيا، فوفقًا للمؤشرات الأولية وصلت الأصوات لصالح زيلينكسي إلى 73.2 بالمئة، حسب "فرانس 24".

"زيلينكسي" من مواليد 25 يناير 1978، وهو في الأصل ممثل كوميدي، وكاتب سينمائي، ومخرج، بالإضافة إلى كونه منتجا فنيا، قبل أن يصبح سياسيًا.

إذن ومن السيرة الذاتية لرئيس أوكرانيا الحديث، فإنه لم يحتج أن يكون سياسيًا محنكًا وله تجارب سياسية طويلة الأمد حتى يفوز بمقعد الرئاسة، حيث إن "زيلينكسي" بدأ العمل في السياسة فقط من عامين، عندما أعلن في 2017 تسجيل حزب أوكراني جديد يحمل اسم "خادم الشعب".

الطريف في الأمر، أنه بنفسه قاد بطولة المسلسل التليفزيوني "Servant of the People" الذي قدمه عام 2015، ليجسد فيه شخصية إنسان عادي يتحول لرئيس أوكرانيا، وهو ما تحقق على أرض الواقع.

"زيلينيسكي" ليس الوحيد بين رؤساء العالم الذي لم يكن طريقه إلى الرئاسة مفروشًا بالسياسة، فرئيس ليبيريا الحالي هو جورج ويا أسطورة كرة القدم الإفريقية.

"جورج" ويا" أيضًا، لم يعرف بكونه سياسيًا منذ الصغر، حيث عرف بمهاراته الكبيرة داخل أرض الملعب، وتوهج نجمه عند لعبه بصفوف إسي ميلان الإيطالي، حاصلًَا على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 1995.

وبعدما اعتزل "ويا" كرة القدم، ابتعد عن الرياضة توجه إلى العمل السياسي، ليرشح نفسه إلى الانتخابات الرئاسية لبلاده عام 2005، إلا أنه خسر، ليعيد الكرة مرة أخرى في 2017 ويفوز بمقعد الرئاسة لليبيريا.

بين الفن والرياضة، توجت مسيرة ثنائي كافح من أجل النجاح، كلُ في مجاله، لتتوج في النهاية مسيرته بقيادة بلده في رحلة السياسة.