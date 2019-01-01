«هتعرف لجنتك وتبلّ ريقك»: مقهى الأصيل بيعمل «واجب»

09:42 م | الأحد 21 أبريل 2019
مقهى الأصيل

مقهى الأصيل

كتب: ماريان سعيد

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«هتدخل تسأل.. هتقعد تشرب»، قاعدة أقرّها هانى صلاح فى مقهاه الأصيل، على مدار الأيام الثلاثة للاستفتاء على الدستور، إذ قرر الرجل مساعدة أبناء منطقته فى الاستعلام عن مقرهم الانتخابى من داخل المقهى، وقدم واجب ضيافة «مشروب مجانى» لكل من يستعلم عن لجنته من خلال المقهى.. «تطوعت عشان أسهّل على الناس المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ونكمل المشوار مع بعض».

يتابع هانى من موقعه الإقبال وكثافة التصويت «بعرفه من الناس اللى بتجيلى، الصبح زحمة ستات، وبعد الضهر العمال بيبدأوا ييجوا، وأنا ملتزم بوعدى، المشاريب ساقع وسخن والمقهى كله للاستفتاء.. ماعندناش أغلى من البلد نتعب عشانها».

لم يكن هانى وحده فى فعله، شاركه أبناء عمومته من أبناء عائلة الطوخة بإمبابة، ومنهم محمد أحمد إبراهيم الذى وفر على الناخبين طرق الوصول إلى اللجان، وخصص 4 سيارات لتوصيل المواطنين، مؤكداً «إحنا الصعايدة كده.. بنقف مع بعضنا ومع البلد.. وإمبابة دوناً عن كل مناطق مصر، تعتبر معقل الصعايدة».

 

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