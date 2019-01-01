بالصور| "حفلة" على حساب ميلنر بـ"تويتر" بسبب محمد صلاح: "عار عليك"

رصدت الكاميرات المتابعة للقاء ليفربول وكارديف، والتي انتهت منذ قليل، خلافًا بين محمد صلاح وجيمس ميلنر، على تسديد ضربة جزاء احتسبها الحكم لليفربول في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وانتهى الخلاف بتسديد ميلنر لضربة الجزاء.

"ميلنر" رفض ترك "صلاح" يسدد ضربة الجزاء رغم المنافسة المحتدمة التي يخوضها الفرعون المصري على لقب هداف البريميرليج، ليفضل ميلنر تسديدها بنفسه.

طريقة تعامل "ميلنر" مع صلاح في هذه اللقطة، كانت دافعًا للعديد من رواد موقع التغريدات "تويتر"، لشن هجوم شديد على جيمس ميلنر، عبر حسابه الرسمي على الموقع.

"ميلنر" دشن تغريدة بعد اللقاء مباشرة، تحتوي على بعض الصور له من المباراة، معلقًا عليها: "أداء كبير آخر"، إلا أن التعليقات كلها جاءت هجومًا عليه.

وعلق أحد المتابعين موجهًا كلامه إلى ميلنر: "نحتاج إلى أحد يذكر جيمس ميلنر بتلك اللقطة، وكيف كان صلاح طيبًا معك، وعلى العكس كنت أنانيًا معه"، في إشارة إلى إهداء صلاح لميلنر جائزة أفضل لاعب في إحدى المباريات.

فيما علق آخر قائلًا: "هو من يجب أن يسدد ضربة الجزاء بعدما تسبب في الحصول عليها من الأساس"، في إشارة إلى محمد صلاح.

فيما هاجمه آخر: "عار عليك يا جيمس ميلنر، صلاح أهداك جائزة أفضل لاعب في المباراة من قبل، وانت فقط أردت أن تسجل، وسرقت فرصته في أن ينفرد بصدارة هدافي البريميرليج".

وهاجمته أخرى: "عن أي أداء كبير تتحدث، أنت سددت ضربة جزاء لم تصنعها بنفسك".

ويتقاسم "صلاح" حتى الآن صدارة الهدافين مع كل من سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي، وأوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 19 هدفًا لكل منهما.

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