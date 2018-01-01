PUBG تحقق 920 مليون دولار في 2018

حققت شركة PUBG من لعبتها الشهيرة، أرباحًا مهولة في العام الماضي 2018، في جميع أنحاء العالم، سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

ووصلت أرباح الشركة في 2018، حوالي 920 مليون دولار، وهو رقم كبير جدا، يقترب من أكبر ربح تحققه لعبة Fortnite، وفقا لموقع "t weak town".

آخر شركة حققت صافي أرباح مليار دولار في عام واحد كانت هي Fortnite، ولكن PUBG لا تزال تعمل على تخطي هذا الرقم، لدرجة أنها أصبحت إدمان عن البعض، ما أجبر بعض البلاد على حظرها.

قارة آسيا هي صاحبة النصيب الأكبر من أرباح PUBG ، إذ حققت 53 % من إجمالي الإيرادات، ما يعادل 487.6 مليون دولار.

وتأتي أرباح PUBG في الغالب من أجهزة الكمبيوتر، وهو أمر منطقي نظرًا لشعبية مقاهي الألعاب في آسيا، صاحبة النصيب الأكبر في إجمالي الارباح، إذ شكلت أرباح أجهزة الكمبيوتر 85 % من إجمالي الإيرادات، ما يعادل 790 مليون دولار.

ويبلغ هامش ربح شركة PUBG من اللعبة عبر الهواتف الذكية نسبة جيدة تبلغ 34 % مع إجمالي الأرباح، أي ما يعادل 310 مليون دولار.

ويمكن أن تزيد أرباح الشركة عندما تصبح PUBG مجانية للعب مع إصدار لايت جديد.