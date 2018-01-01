بعد عدم التسجيل في كارديف.. صلاح يفشل في تكرار ما حققه منذ 113 يوما

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي، على نظيره كارديف سيتي، بهدفين مقابل لا شئ، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم الفوز، لم يشارك محمد صلاح في أهداف فريقه اليوم، حيث أحرز الهدفين جيورجينو فينالدوم في الدقيقة 57، فيما أحرز جيمس ميلنر الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها "صلاح"، في الدقيقة 81.

"صلاح" كان يمني النفس بهدف في مباراة اليوم، حتى ينفرد بصدارة الهدافين، التي يتقاسمها حاليًا مع سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي برصيد 19 هدفًا، وبجانب ذلك فإن صلاح كان يريد تكرار رقم حققه لآخر مرة في 29 ديسمبر من العام الماضي.

"الفرعون المصري"، أحرز هدفين متتاليين في مباراتي تشيلسي وبورتو البرتغالي، وفي حال كان قد أحرز هدفًا في مباراة اليوم، كان سيحرز أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ آخر مرة فعلها في مباراة الأرسنال والتي أقيمت في 29 ديسمبر 2018، أي منذ 113 يومًا.

وفي المجمل، حقق صلاح الرقم ذاته في مناسبتين فقط، الأولى كانت عندما سجل في هيدرسفيلد تاون ثم النجم الأحمر الصربي ثم كارديف سيتي، والثانية عندما سجل في وولفرهامبتون ثم نيوكاسل يونايتد، ومن ثم أرسنال.

ويعد تسجيل صلاح في 3 مباريات متتالية، هو أكبر رقم نجح في التوصل إليه هذا الموسم في عدد المباريات، التي شهدت تسجيل "مو" بشكل متتالي.