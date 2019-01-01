فيديو| فيل يدهس 5 أشخاص ويتسبب في مقتلهم

03:10 ص | الأحد 21 أبريل 2019
فيل - أرشيفية

فيل - أرشيفية

كتب: وكالات

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لقى خمسة أشخاص، مصرعهم إثر هجوم فيل، بقريتين بولاية أوريسا في الهند. 

ووفقا لموقع "Hindu"، تعرض ثلاثة أشخاص من نفس العائلة كانوا ينامون على شرفة منزل في قرية ساندها، حينما هاجمهم الفيل، حيث لقوا مصرعهم جميعا على الفور، وفي وقت لاحق توفيت امرأة أخرى من نفس القرية.

وبعد مرور ساعة، وردت تقارير من قرية سانتابادا المجاورة عن مقتل شخص آخر، ولم يتم تحديد هويته بعد، ووفقا لـ"سبوتنيك"، قال متحدث باسم جمعية الحياة البرية أوريسا "WSO" إن الفيل "كان في حالة عدوانية وكان يمكن أن يهاجم المزيد من الأشخاص"، ودعا السلطات للقبض على الفيل ومنع المزيد من الهجمات.

يشار إلى أن الفيلة في ولاية أوريسا غالبا ما تهاجم الأشخاص، وبحسب جمعية أوريسا للحياة البرية، قُتل 694 فيلا، و661 شخصًا في الولاية على مدار السنوات التسع الماضية.

والسلطات الهندية تدفع لأفراد أسر ضحايا الاعتداءات من الحيوانات البرية مبلغ 400 ألف روبية هندية أي ما يعادل 5.7 ألف دولار أمريكي. 

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