صور| في اليوم الأول للاستفتاء.. فنانون ومشاهير من داخل اللجان

انتهى أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في التاسعة مساءً، التي من المقرر لها أن تستمر غدًا وبعد غد، حتى 22 أبريل، وهو اليوم الذي شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

ومن ضمن هؤلاء المواطنين الذين سطروا مشهدًا وطنيًا كبيرًا، كان هناك فئة الفنانين والمشاهير، الذين حرصوا على تحمل مسؤوليتهم كقدوة للبسطاء والمواطنين، وتوافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ونستعرض لكم أبرز الفنانين والمشاهير الذين حضروا إلى اللجان في اليوم الأول:

وفاء عامر

وأدلت الفنانة وفاء عامر، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة قصر الدوبارة بجاردن سيتي بدائرة قصر النيل.

وشهدت دائرة قصر النيل إقبالا كثيفا من الناخبين منذ فتح باب اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وحرص الأمن على تنظيم طوابير الناخبين أمام اللجان لعدم إحداث أي فوضى، وأغلب الفئات العمرية المشاركة من السيدات وكبار السن.

وفاء عامر تدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور بجاردن سيتي

محمد أبو داوود

أدلى الفنان محمد أبو داوود، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيدا بتيسير الإجراءات وسهولة إدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشار داوود لـ"الوطن"، إلى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، قائلا "أي حاجة خاصة بالبلد لازم نشارك فيها .. لازم نقف مع بلدنا في القانون والنظام ونخاف عليها".

محمد أبو داوود: "المشاركة في الاستفتاء واجب.. لازم نقف مع بلدنا"

فاطمة عيد وابنتها شيماء الشايب

كما أدلت الفنانة فاطمة عيد، وابنتها المطربة شيماء الشايب، بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل إحدى اللجان بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقها والدها اللواء والشاعر شفيق الشايب.

وقالت شيماء، إن للفنان دور وطني، تجاه بلده ووطنه يجب أن يلتزم به ويكون قدوة لكل من حوله، وهذا ضروري تجاه مجتمعه، مشيرة إلى أن تفاعل الفنان مهم.

فاطمة عيد وابنتها شيماء الشايب تدليان بصوتيهما في الاستفتاء

خالد جلال

وأدلى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، داخل لجنته الانتخابية في جاردن سيتي.

وأكد جلال، أن المشاركة فى الاستفتاء ليست واجب وطني على كل مصرى ومصرية فحسب، بل هو مشاركة في مرحلة مهمة من مراحل البناء والتعمير والتنمية للوطن.

بالصور خالد جلال يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أمير كرارة

كما أدلى الفنان أمير كرارة، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بأحد اللجان داخل ميناء الإسكندرية للوافدين، على خلفية تصويره فيلم كازابلانكا.

بالصور أمير كرارة يدلي بصوته في لجنة للوافدين بميناء الإسكندرية

يسرا

وحرصت الفنانة يسرا، على المُشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عصر اليوم السبت، داخل لجنتها الانتخابية بكلية التربية الرياضية بمنطقة الزمالك، فضلًا عن التقاط مجموعة من الصور مع جمهورها.

بالصور يسرا تشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

رانيا يوسف

وأدلت الفنانة رانيا يوسف بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بإحدى المدارس بالزمالك، وظهرت وهي مرتدية زيًا رياضيًا.

بـ"زي رياضي".. رانيا يوسف تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية بالزمالك

هاني شاكر

كما حرص نقيب الموسيقيين هاني شاكر، على الإدلاء بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية بأحد مدارس منطقة الهرم.

هاني شاكر يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نهال عنبر

وأدلت الفنانة نهال عنبر، بصوتها في التعديلات الدستورية بأحد مدارس العجوزة، وحرصت على التقاط صور "سيلفي" مع الناخبين.

بالصور نهال عنبر تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية بالعجوزة

مفيد فوزي

كما أدلى الكاتب الصحفي مفيد فوزي، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية في الدقي.

وقال مفيد لـ"الوطن"، إنّ المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسة للمواطنة، وأي حديث آخر يعتبر لغو.

مفيد فوزي يصوّت في الاستفتاء: ممارسة للمواطنة.. وأي حديث آخر "لغو"

لبلبة

وأدلت الفنانة لبلبة بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قبل أن تقبل بطاقة التصويت.

الفنانة لبلبة تُقبِل بطاقة التصويت خلال الإدلاء بصوتها

نبيلة عبيد

وشاركت نبيلة عبيد، في الاستفتاء رغم تعرضها لنزلة برد شديدة أفقدتها صوتها، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في تصويت التعديلات الدستورية رغم مرضها.

وقالت لـ"الوطن": نعم للدستور وكلنا مع السيسي ومؤيدين له وأحث الناس على الإدلاء بأصواتهم، لأن هذا واجب وطني ولازم كلنا ننزل علشان مستقبل مصر".

نبيلة عبيد لـ"الوطن": نعم للدستور وكلنا مع السيسي

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.