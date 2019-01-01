بسبب منزل على الشاطئ.. رجل أعمال أمريكي يواجه عقوبة الإعدام في تايلاند

في تايلاند، عوقب رائد الأعمال الأمريكي تشاد الوارتوفسكي بالإعدام بسبب "انتهاك سيادة البلاد".

وقام "الوارتوفسكي"، وهو من رواد مستخدمي عملة بيتكوين الرقمية، ببناء منزل بحري أمام ساحل جزيرة "بوكيت"، لتتهمه البحرية التايلندية بأنه انتهك سيادة البلاد التايلاندية، وهو ما عرضه لعقوبة الإعدام.

واختفى تشاد الوارتوفسكي رفقة صديقته التي تحمل الجنسية التايلاندية وتُدعى سوبراني ثبيديت، ولقبها "ناديا"، وذلك بعدما حكمت السلطات التايلاندية عليه بالإعدام، وذلك وفقًا لـ"سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة "الجارديان".

ومثل ميلًا واحدًا نقطة حاسمة في حكم الإعدام، حيث إن السلطات اتهمته ببناء المنزل بطول 20 مترًا على بعد 12 ميلًا بحريًا من الشاطئ، في حين أن الوارتوفسكي يصر على أنه بنى المنزل على بعد 13 ميل من الشاطئ، وهو ما يعتبر خارج الولاية القضائية لتايلاند.