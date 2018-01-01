بالفيديو| مشهد مؤثر.. "إنسان الغاب" يقاتل "جرافة" تهدم بيته

08:23 م | الجمعة 19 أبريل 2019
إنسان الغاب يصارع جرافة

إنسان الغاب يصارع جرافة

كتب: الوطن

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في مشهد مؤثر للغاية، جن جنون "إنسان الغاب" عندما بدأت جرافة في هدم شجرة كان قد اتخذها بيتًا له.

ففي أحدى الغابات الاستوائية، جاء عدد من الجرافات لاقتلاع الأشجار من أجل استخلاص زيت النخيل منها، إلا أنهم بذلك جردوا "إنسان الغاب" من منزله الذي عاش فيه.

وانتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رد فعل إنسان الغاب على هدم الشجرة، حيث دخل في صراع عنيف مع ذراع الجرافة، حيث أمسك بها بكل ما يملك من قوة من أجل منعها مما تهدف إليه.

مساعي إنسان الغاب باءت بالفشل في الأخير ليتسلق إحدى الأشجار ويجلس فوقها يائسًا، ويعود مقطع الفيديو إلى فيلم بث في عام 2018 يتحدث عن التأثير المدمر على البيئة جراء اقتلاع وتدمير الأشجار من أجل الحصول على زيت النخيل، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، نقلًا عن صحيفة "صن البريطانية".

 

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