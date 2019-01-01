فرصة لعشاق game of thrones .. توقع النهاية واحصل على رحلة إلى كرواتيا

08:06 م | الجمعة 19 أبريل 2019
Game of Thrones

Game of Thrones

كتب: مصطفى الصبري

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مع انطلاق الموسم الثامن والأخير، صارت نهاية Game of Thrones لغزًا كبيرا، لأن معركة الصراع على العرش تحدث في نفس الوقت الذي يحاول فيه Night King التسلل إلى الممالك السبع.

إذا كنت تعتقد أنك تتوقع النهاية الصحيحة، وواثقًا من أنك تعرف من سيجلس في النهاية على العرش الحديدي، فقد يكون لديك فرصة عظيمة للحصول على رحلة مدهشة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

أطلقت شركة "unforgettable Croatia" السياحية العالمية، مسابقة لتوقع نهاية المسلسل الشهير، والجائزة ستكون رحلة مدهشة إلى كرواتيا، لمدة 7 ليالٍ، لشخصين.

يقضي الفائز 3 ليال في جزيرة سبليت و4 ليال في دوبروفنيك، لزيارة مواقع تصوير Game of Thrones، بالإضافة إلى رحلة بحرية لزيارة جزر هافار وفيز، وستكون الإقامة في فندق 5 نجوم في كل مكان يذهب إليه الفائز، ولكن الرحلة لا تشمل مصاريف الطيران إلى كرواتيا، وموعدها في أكتوبر 2019.

أما عن شروط المسابقة، فيجب ألا يزيد توقعك عن ألف حرف، ترسلهم إلى موقع الشركة من هنا، وسيغلق باب المشاركة يوم 5 مايو المقبل.

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