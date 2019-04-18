مشجعو ليفربول عن القميص الجديد: "شبه بيجامة أحمد حلمي في زكي شان"

طرح نادى ليفربول الإنجليزي "التشيرت" الجديد للنادي، الذي من المقرر أن يلعب به مبارياته فى الموسم القادم 2019-2020، وظهر نجوم الفريق ومن بينهم اللاعب محمد صلاح بـ"التيشرت" الجديد بلونه الأحمر التقليدي بالإضافة إلى خطوط ذهبية تطهر عليه بشكل رأسي من أعلى إلى أسفل، أثناء الحملة الدعائية للقميص.

و"التيشيرت" الجديد المستوحى من قميص الفريق لموسم 1982/83 من ماركة NBFootball، وقال نادى ليفربول عبر صفحته الشخصية على "تويتر": استمتعوا بنظرة تاريخية على سر الخطوط المميزة في قميص الريدز الجديد، فى إشارة إلى تخليد للأسطورة بوب بايزلي فى الذكرى المئوية لميلاده، موضحاً أن كل قميص منقوش عليه توقعيه داخل الرقبة، ويتضمن أيضًا علامة مميزة لإنجازاته المذهلة.

وتباينت وجهات نظر مشجعى النادى على القميص الجديد، قائلين "فخامة.. تحسها بيجامة أحمد حلمي في فيلم زكي شان بس لونها أحمر.. إن شاء الله يستمروا نفس اللاعبين بنفس الفانلة السنة القادمة".

وقال آخرون: "تيشرت عظمة.. حلو اوي والله.. بكرة تندم يا جميل.. طقم مستمد من التاريخ الجميل.. الأسطورة التاريخية والخالدة جاب 3 دوري ابطال أوروبا من أصل 5.. بتاع ٢٠١٨ أحلي من الحالي ومن الجديد في وجهة نظري".