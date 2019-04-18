"متقلدش Game of thrones".. رسالة HBO للرئيس الأمريكي ترامب

06:34 م | الجمعة 19 أبريل 2019
"متقلدش Game of thrones".. رسالة "HBO" للرئيس الأمريكي "ترامب"

"متقلدش Game of thrones".. رسالة "HBO" للرئيس الأمريكي "ترامب"

كتب: لمياء محمود

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نشرت شبكة "HBO" الأمريكية والمنتج لأضخم عمل درامي في العالم والذى يعرض الموسم الثامن منه حاليا "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تطالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن استخدام مسلسل "Game of Thrones" في منشوراته السياسية.

وكان الرئيس الأمريكي "ترامب"، نشر تغريده على موقع "تويتر" يوم الخميس الماضي، مرسوم عليها صورته من الخلف مع جملة "انتهت اللعبة"، بنفس العلامة التجارية لمسلسل Game of thrones، دون أن يحصل على إذن من "HBO".

وقال فريق المحامي الأمريكي "مولر"، في تقرير من 400 صفحة إنه لم يعثر على دليل بأن حملة ترامب الانتخابية كانت بالتنسيق مع الكرملين، وقرر المدعى العام وليام بار ونائب المدعى العام رود روبنشتاين أن النتائج التي توصل إليها "مولر" تثبت براءة "ترامب". 

واحتفالا بفوزه نشر ترامب صورته من الخلف وهو يرتدى معطفا أسود، وعليها كلمة "انتهت اللعبة" بنفس طريقة مسلسل " Game of thrones"، وعلى الصورة كتب: "للكارهين واليساريين المتطرفين الديمقراطيين".

وقالت "HBO" في بيان لها، إنها لا تريد من "ترامب" استخدام المسلسل في أجندته السياسية، مضيفة أنها يمكنها فهم حماس المسلسل بعد وصوله للموسم الأخير، إلا أنها لا تفضل استخدام ملكيتها الفكرية لأغراض سياسية، وفقا لموقع "CNBC" الأمريكي.

وكان "ترامب" استخدم العلامة التجارية لمسلسل "Game of thrones" من قبل، ففي نوفمبر الماضي، روج "ترامب" للعقوبات التى وعدت بها إدارته ضد إيران من خلال تغريده بعنوان "العقوبات قادمة في 5 نوفمبر"، ما جعل "HBO" ترد عليه بتغريدة ساخرة: "كيف تقول كلمة إساءة استخدام علامة تجارية بلغة الدوثراكى؟" في إشارة للغة التي يستخدمها بعض الممثلين في المسلسل.

وفي يناير العام الحالي، نشر "ترامب صورة كتب عليها "الجدار قادم"، بنفس  طريقة "الشتاء قادم" التي قدمها المسلسل.  

وطرحت "HBO" العرض الأول الأولى حلقات الموسم الثامن والأخير من مسلسل "Game of thrones"، فجر يوم الاثنين الماضي، والذى حقق بعد عرضه أكثر من مليار مشاهدة.

ويعد "صراع العروش" واحدًا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدًا، امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

"راجع اللى فات" قبل "العرض الأخير".. ملخص حلقات Game of Thrones

وفي أحداث الجزء السابع انتهى المسلسل على تغيير كارثي للمناخ وسيطرة فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش "الوايت واكرز" أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش، كما حطم جيش "وايت واكرز" الجدار الشمالي الذى يحمى الشعب.

 

 

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