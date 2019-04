"متقلدش Game of thrones".. رسالة "HBO" للرئيس الأمريكي "ترامب"

نشرت شبكة "HBO" الأمريكية والمنتج لأضخم عمل درامي في العالم والذى يعرض الموسم الثامن منه حاليا "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تطالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن استخدام مسلسل "Game of Thrones" في منشوراته السياسية.

وكان الرئيس الأمريكي "ترامب"، نشر تغريده على موقع "تويتر" يوم الخميس الماضي، مرسوم عليها صورته من الخلف مع جملة "انتهت اللعبة"، بنفس العلامة التجارية لمسلسل Game of thrones، دون أن يحصل على إذن من "HBO".

وقال فريق المحامي الأمريكي "مولر"، في تقرير من 400 صفحة إنه لم يعثر على دليل بأن حملة ترامب الانتخابية كانت بالتنسيق مع الكرملين، وقرر المدعى العام وليام بار ونائب المدعى العام رود روبنشتاين أن النتائج التي توصل إليها "مولر" تثبت براءة "ترامب".

واحتفالا بفوزه نشر ترامب صورته من الخلف وهو يرتدى معطفا أسود، وعليها كلمة "انتهت اللعبة" بنفس طريقة مسلسل " Game of thrones"، وعلى الصورة كتب: "للكارهين واليساريين المتطرفين الديمقراطيين".

وقالت "HBO" في بيان لها، إنها لا تريد من "ترامب" استخدام المسلسل في أجندته السياسية، مضيفة أنها يمكنها فهم حماس المسلسل بعد وصوله للموسم الأخير، إلا أنها لا تفضل استخدام ملكيتها الفكرية لأغراض سياسية، وفقا لموقع "CNBC" الأمريكي.

وكان "ترامب" استخدم العلامة التجارية لمسلسل "Game of thrones" من قبل، ففي نوفمبر الماضي، روج "ترامب" للعقوبات التى وعدت بها إدارته ضد إيران من خلال تغريده بعنوان "العقوبات قادمة في 5 نوفمبر"، ما جعل "HBO" ترد عليه بتغريدة ساخرة: "كيف تقول كلمة إساءة استخدام علامة تجارية بلغة الدوثراكى؟" في إشارة للغة التي يستخدمها بعض الممثلين في المسلسل.

