"مذيع آلي".. يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا

"ده لعبة ولا شخص؟".. سؤال حير العديد من السكان في روسيا، بعدما شاهدوا مذيعا يدعى "أليكس" على قناة الأخبار الروسية "روسيا 24".

أثار شكل المذيع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعض المستخدمين إن شكل المذيع الذي أتضح أنه روبوت مخصص للأخبار، غريب وملامحة غير طبيعية.

وقالت قناة "24"، إن الروبوت مصنوع بالكامل في روسيا، وبلغت تكلفة انتاجه مليون روبل روسي، أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، وبدأت وبدأت عملية إنتاجه في سنة 2017 ومن المرتقب أن تنتهي في وقت لاحق من العام الجاري، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ولا يستطيع المذيع الآلي المعروف باسم "أليكس" إظهار المشاعر البشرية، ويحرك فقط رأسه وبعض ملامح وجهه، وحين ينتهي من تقديم النشرة يقوم بالتلويح بذراعيه.

وبعد نهاية النشرة التي قدمها "أليكس" سألت القناة الروسية متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم في المذيع، ولكن تعليقاتهم كلها جاءت في إطار السخرية والاستنكار، ووصفوه بأنه "آلة لبث الأخبار المضللة"، وينشر الدعاية لصالح الحكومة.