"لم يطلبها أحد".. تقنية جديدة يضيفها "فيس بوك" لمستخدميه

08:46 ص | الجمعة 19 أبريل 2019
فيسبوك

فيسبوك

كتب: كريم عثمان

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تبذل شركة "فيس بوك" جهودا مكثفة لتطوير مساعد صوتي جديد، على غرار كبرى شركات التكنولوجيا، فيما قالت تقارير صحفية إن "مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي لم يطلبوا هذه التقنية".

وتحاول الشركة منافسة المساعدات الرقمية الأخرى، التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل "أليكسا" التابعة لـ"أمازون"، و"سيري" الخاصة بـ"آبل"، و"أسيستنت" التي تملكها "جوجل"، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وتسعى "فيس بوك" إلى استخدام مكبر الصوت للوصول إلى شبكتها الاجتماعية، وخدمة التراسل الفوري التابعة لها "ماسنجر"، من أجل تطوير مساعد رقمي ذكي.

ويتواصل فريق "فيس بوك" الذي يعمل على التقنية مع موردي مكبرات الصوت الذكية.

 

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