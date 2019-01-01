"لم يطلبها أحد".. تقنية جديدة يضيفها "فيس بوك" لمستخدميه

فيسبوك
تبذل شركة "فيس بوك" جهودا مكثفة لتطوير مساعد صوتي جديد، على غرار كبرى شركات التكنولوجيا، فيما قالت تقارير صحفية إن "مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي لم يطلبوا هذه التقنية".
وتحاول الشركة منافسة المساعدات الرقمية الأخرى، التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل "أليكسا" التابعة لـ"أمازون"، و"سيري" الخاصة بـ"آبل"، و"أسيستنت" التي تملكها "جوجل"، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وتسعى "فيس بوك" إلى استخدام مكبر الصوت للوصول إلى شبكتها الاجتماعية، وخدمة التراسل الفوري التابعة لها "ماسنجر"، من أجل تطوير مساعد رقمي ذكي.
ويتواصل فريق "فيس بوك" الذي يعمل على التقنية مع موردي مكبرات الصوت الذكية.
تعتبر الفنانة مريم فخر الدين صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات لقيامها ببطولة 400 فيلم فضلاً عن إنتاج 9 أفلام، وأشيع عنها تعدد علاقتها الغرامية مع الفنانين
أزاح المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الأنجليزي يورغن كلوب، الستار عن رأيه في الجدل المثار، بالمقارنة بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
نستعرض في هذا الموضوع أبرز الأساطير والخرافات المنتشرة عن وجود أشباح داخل كاتدرائية نوتردام.
مطعم يطلق اسم "مو صلاح" على طبق سلطة احتفاء به بعد تألق لاعب ليفربول والمنتخب المصري الفترة الأخيرة
ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة النارية بين ناديي الأهلي و بيراميدز، غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، والتي تتحكم نتيجتها مباشرة في ترتيب فرق الدوري، بعدما تقاربت
تعليقات الفيسبوك