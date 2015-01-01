"كلاكيت تاني مرة".. "جوجل" يخطئ في ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري

01:41 ص | الجمعة 19 أبريل 2019
الزمالك

الزمالك

كتب: رامي مصطفى

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وقع محرك البحث الشهير "جوجل" في خطأ فادح للمرة الثانية على التوالي، بوضعه نادي "بيراميدز" متصدرًا ترتيب الدوري المصري.

وفي جدول ترتيب فرق الدوري الذي يقدمه "جوجل"، وضع نادي بيراميدز متصدرًا، ثم نادي الزمالك ثانيًا، رغم كون الزمالك هو متصدر الترتيب في الوقت الحالي.

ووفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفيصل عند تساوي فريقين في النقاط، يكون عدد الأهداف المسجلة، وهو ما تساوى فيه الفريقين أيضًا، ليتم اللجوء إلى الفارق بين عدد الأهداف التي سجلها الفريق والتي دخلت شباكه.

بالنظر إلى فارق الأهداف لكلا الفريقين، فإن نادي الزمالك يمتلك فارقًا يبلغ 32 هدفًا، أكثر من فارق أهداف بيراميدز الذي وصل إلى 27 فقط، ما يمنح الزمالك الصدارة.

وكان "جوجل" قد وقع في نفس الخطأ في الجولة الماضية، عندما وضع الزمالك ثالثًا خلف بيراميدز، في الوقت الذي كان الزمالك يحتل بالفعل المركز الثاني متفوقًا على بيراميدز.

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